María Forero, corazón onubense y oro europeo: “Entreno con Los Ángeles en mente”

María Forero pisa el podio, pero no suelta el suelo. La joven atleta onubense ha sumado una nueva medalla continental a su palmarés, esta vez en los 5.000 metros del Europeo sub-23 celebrado en Bergen (Noruega). Lo ha hecho con una marca de 15:43.44, cruzando la meta con una ventaja de 8 segundos y celebrando, como no podía ser de otra forma, con su madre en la grada. “Estaba ahí animándome durante toda la carrera y me salió dedicárselo a ella”, confiesa.

Esta victoria no llega por casualidad. Forero comenta que venía como líder europea, tras haber batido su propio récord de España sub-23 un mes antes en Viena. Lejos de temer la presión, la convierte en impulso: “Me lo tomé como una motivación y quise asumir la carrera desde el liderazgo. Me fue bien”.

La campeona europea no olvida sus raíces. Aunque reside en León desde hace cuatro años, donde estudia Enfermería y entrena en el centro de alto rendimiento, Huelva sigue siendo su casa emocional. “Estoy súper contenta de estar en casa porque como vivo fuera todo el año, lo cojo con muchas ganas”, explica. También su entorno más cercano ha vivido intensamente el éxito. “Mi familia y mis amigos están encantados, ¿cómo van a estar?”, cuenta entre risas.

Forero destaca que el apoyo familiar en este campeonato ha sido especialmente emotivo. Su madre, que ha tenido un año complicado, pudo viajar hasta Bergen. “Que haya podido venir ha sido increíble”, dice con emoción.

Una carrera de fondo dentro y fuera del tartán

Además de ser una de las promesas del atletismo nacional, María Forero está en el último curso de Enfermería, una combinación que no siempre resulta fácil. Este año ha sido especialmente exigente: “He tenido ocho meses de prácticas seguidas en el hospital. Son turnos de 7 horas y después tengo que entrenar otras 5. Me han quedado pocas horas al día para vivir”. Reconoce que ha sido duro, pero también un paso más hacia la élite: “Fue en León donde sentí mi mayor salto profesional”.

A pesar de las dificultades, la atleta no se plantea abandonar ninguno de sus caminos. Está decidida a terminar la carrera el próximo año y seguir entrenando en León, una ciudad que le ha dado estabilidad y recursos clave para su desarrollo. “Allí he creado mi vida y mi familia. Huelva me encanta, pero ahora mismo León me ofrece lo que necesito”, afirma.

Europa, Huelva... y Los Ángeles

Su próximo reto será en diciembre: el Campeonato de Europa de Campo a Través, que se celebrará en Lagoa (Portugal), a tan solo una hora y media de su ciudad natal. Será su última participación como sub-23 y ya lo visualiza como una cita especial: “Sé que vendrá mucha gente de mi familia y amigos. Me hace mucha ilusión”.

Pero su verdadero objetivo está aún más lejos. Cuando se le menciona 2028 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, no lo duda: “Lo veo con todo. Los Juegos son lo más importante para cualquier atleta. Todo lo que tenemos entre medias son pasos hacia ese objetivo”.

María Forero no solo corre hacia el oro, sino también hacia un sueño que combina esfuerzo, raíces y futuro. Desde León, pero con el corazón en Huelva, entrena cada día con una meta muy clara: representar a España, y a su tierra, en el mayor escenario del deporte mundial.