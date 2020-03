M. Romero: "Es muy importante proteger al club y a nuestras jugadoras"

La presidenta del Sporting Club de Huelva, Manuela Romero, explicó los motivos que ha solicitado a esta entidad solicitar un ERTE ante la pandemia de COVID-19, como han hecho otros clubes y empresas de nuestro país: "nosotros hemos solicitado un ERTE acogiéndonos al Real Decreto por la pandemia que está asolando el mundo desgraciadamente. Nos ha golpeado muy fuerte en España, estamos todos en casa guardando todas las medidas que ha dicho el Gobierno, que es lo que hay que hacer a hora mismo, porque la salud está por encima de todo", decía al tiempo que insistía en su deseo de "que podamos parar esta epidemia pronto".

Romero explicó que el ERTE, presentado por causa de "fuerza mayor", se solicita "para salvaguardar la economía de nuestro club, que se puede ver muy resentida" ante la paralización de toda actividad deportiva y de la entrada de ingresos durante estas semanas: "Nuestras competiciones están suspendidas hasta que esto se solucione, hasta que el Gobierno y las autoridades sanitarias consideren oportuno que se puede practicar el deporte y que se puede competir. Estaremos muy pendientes de las noticias de la Federación Española pero en estos momentos nuestra competición está suspendida", continuó.

Ante la incertidumbre que se cierne sobre el desenlace de la temporada, en medio de una crisis sanitaria provocada por la pandemia, ha provocado que se opte por esta decisión, enmarcada dentro de las medidas del Real Decreto del pasado 14 de marzo: "No sabemos si volveremos a jugar, si jugaremos en julio y en agosto, no sabemos nada, y para nosotros es muy importante, todo nuestro club, con nuestras jugadoras, intentar hacer lo mejor posible para todos proteger al club y proteger a nuestras jugadoras y por eso nos hemos acogido a esta medida, que está pendiente de resolución", ya que "todavía no tenemos la resolución por parte de la Administración". Por último, la presidenta sportinguista alanzó "un mensaje de tranquilidad" a todos los que forman parte del Sporting Club de Huelva: "vamos a seguir trabajando juntos todos para conseguir los objetivos de este club, como así ha sido siempre".