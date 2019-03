Manoli Romero: “ nos jugamos la vida, esta si es una final porque es un rival totalmente directo”

El Sporting recibe el domingo a un “rival directo” , el C.D.Escuelas de Fútbol de Logroño, un partido que la Presidenta, Manoli Romero califica de “final”, de ahí el llamamiento que hace a la afición para la cita “ánimo a todo el público a que vaya a un partido tan importante, ganar no nos da la salvación pero nos pone al borde de conseguirlo “

Cada vez quedan menos jornadas para la finalización del campeonato , seis, y en caso de ganar el domingo, el conjunto onubense estaría más cerca de la salvación destacaba Romero “la verdad que nos jugamos la vida como quien dice, aunque hemos tenido partidos con anterioridad considerados una final, este si es una final, porque es un rival directo, si perdemos la cosa se aprieta demasiado y tenemos partidos muy difíciles luego”

El partido se jugará en los campos federativos de la Orden, el escenario habitual donde el conjunto local disputa sus encuentros, instalaciones, según indica la propia presidenta del Sporting, muy diferentes a las de su rival de turno, el Logroño, que “ acaba de subir y le han dado las Gaunas para jugar en su primer año en Primera”. Envidia sana dice sentir la dirigente del Sporting” tienen muchas opciones que nosotros no tenemos, yo sé que en Huelva no hay instalaciones pero esperemos que cambien, se mejore y se hagan, son muchos años ya y eso pesa, ya algunas jugadoras a la hora de venir aquí o de continuar se lo plantean , es una desventaja grande” .