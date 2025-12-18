La Gala del Deporte de Huelva corona a Juan Bautista 'Chamba' como Deportista de Oro 2025

El Teatro Municipal alcalde Juan Manuel Santana de Lepe será el escenario, el próximo lunes, 22 de diciembre, de la 37ª Gala del Deporte de Huelva, un evento pionero en Andalucía. El campeón del mundo de Ultraman, Juan Bautista Castilla, 'Chamba', recibirá el galardón de Deportista de Oro 2025, encabezando una lista de diez premiados y varias menciones especiales seleccionados por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva.

El diputado provincial, José Carlos Roda, ha asegurado que la gala "no es solo un acto de reconocimiento, es sobre todo una celebración del esfuerzo, la constancia y los valores que el deporte transmite". Ha destacado que los homenajeados son "referentes para nuestros jóvenes y ejemplos de compromiso para toda la sociedad onubense", contribuyendo a engrandecer el nombre de la provincia.

Todos los galardonados

El presidente de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, José Luis Camacho Malo, ha destacado la dificultad de la selección anual debido al alto nivel competitivo, afirmando que "se premia definitivamente a los mejores". Sobre el Deportista de Oro, ha explicado que, aunque Juan Bautista 'Chamba' fue subcampeón del mundo este año, "ha hecho una hora menos en su trayecto, y es un deportista que se merece todo nuestro reconocimiento".

Junto a él, la arquera Marta Aznar ha sido reconocida como Deportista Revelación, mientras que el centenario de la Copa del Rey de tenis ha obtenido el premio al Mejor Evento Deportivo. El galardón a Leyenda Deportiva ha recaído en Manolo Zambrano, por su extensa trayectoria en equipos de élite y su posterior vínculo con el Recreativo como jugador, entrenador y presidente.

El resto de premiados han sido José María Rodríguez (Mejor Dirigente), Rodolfo Ortiz (Valores Humanos), Manuel Beaus (Trayectoria Deportiva), Paco Ojeda (Mejor Entrenador), César Adave (Promesa Deportiva) y el Servicio Municipal de Deportes de Lepe (Promoción Deportiva).

Menciones y reconocimientos especiales

La gala también ha otorgado seis menciones especiales a entidades y deportistas como la Gañafote Cup, la futbolista María Carvajal, que ha fichado por la Juventus, o el Club Deportivo Sordos de Huelva, reciente campeón de Europa. Además, se han entregado siete reconocimientos públicos a figuras como los atletas Daniela García y María Forero y el futbolista Fermín López.

El concejal de deportes de Lepe, Aurelio Madrigal, ha celebrado acoger el evento, que "pone en valor la firme apuesta del municipio por el deporte". La organización ha agradecido el apoyo de colaboradores como la Diputación Provincial, el Puerto de Huelva, la Junta de Andalucía y El Corte Inglés, cuya contribución ha sido clave para la celebración de la gala.