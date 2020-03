E. Escalante: "La supervivencia del club pasa por ver cómo terminamos esta liga y no deportivamente hablando"

En este tiempo local de Deportes COPE Huelva nos centramos en el baloncesto y más concretamente en el Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez donde hablamos con uno de sus directivos, Enrique Escalante.

En esta crisis del Covid-19, Escalante asegura que esto viene mal, no solo por el buen estado y la buena racha del equipo sino que: "ha venido mal a todos. Es una pandemia y es una situación crítica para todos, para toda la economía, la sociedad y el baloncesto no iba a estar ajeno así que no es lo más grave que nos va a pasar. El baloncesto también va a sufrirlo, pero no dramatizamos y estamos expectantes y colaboradores ante esta situación."

Preguntado sobre la situación del equipo y sobre los jugadores norteamericanos de la plantilla, el directivo asegura que con ellos han tenido una relación muy estrecha. "Han tomado caminos diferentes según su situación personal pero los estamos apoyando y en Liga EBA es algo que va cambiando cada día porque esta misma semana se nos ha anunciado que la siguiente jornada del 28 y 29 de marzo queda aplazada. Más allá de eso no lo podemos saber y seguimos cumpliendo las normas de confinamiento, transmitiendo ánimos a través de las ideas que mandamos desde el club."

Desde el CDB Enrique Benítez, a través de su directivo, quiso lanzar un mensaje de ánimo, tranquilidad y apoyo así como de gratitud a sus jugadores, entrenadores y coordinadores por la labor que están realizando en estos duros momentos debido al estado de crisis sanitaria.