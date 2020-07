La canterana Cristina Gey se hace un hueco en el primer equipo del Sporting

La canterana Cristina Gey Rondón (13/12/1998, Isla Cristina) formará parte de la primera plantilla del Sporting Huelva, Ciudad que Marca esta nueva temporada. A pesar de sus buenos números en el Sporting Club de Huelva B, con 31 goles en 3 campañas, la delantera admitía que "era algo que no me esperaba", ya que la 2019/2020 "ha sido una temporada difícil con esto del coronavirus y demás, pero la llamada me ha venido muy bien, la verdad, me ha subido los ánimos y con muchas ganas de empezar esta temporada".

Antonio Toledo incluso citó para entrenamientos y amistosos a Gey a finales del inconcluso pasado curso futbolístico, en el que acumuló a las órdenes de Tino Luque en el Sporting B 1330 minutos en 17 partidos (16 como titular). Sin embargo, reiteraba la jugadora isleña que "no me lo esperaba porque la temporada ha sido un poco difícil, pero con el trabajo, el sacrificio y los goles y el trabajo en equipo, todo", ha hecho que su trabajo obtenga "el fruto" con el que toda jugadora de los escalafones inferiores sueña. "Es verdad que estuve en contacto: tuve varias llamadas, fui a entrenar con el equipo a un partido amistoso", concretamente en La Palma del Condado ante el Siempre Alegres. "Me encontré como una más del equipo, estaba supercómoda y apenas conocía a las compañeras".

Ahora echa la vista atrás a sus tres primeras temporadas en el club, como jugadora del Sporting B en Primera Nacional: "me quedo con todas las compañeras conocidas dentro del campo, los buenos ratos y lo aportado en el equipo". Además, ya estuvo a las órdenes de Jenny Benítez, a la que ahora tendrá como segunda entrenadora en su primera experiencia en Primera Iberdrola: "para mí es un placer volver a estar bajo las órdenes de Jenny Benítez, junto a Antonio Toledo". Gey, que está "deseando que empiece la temporada" para "darlo todo", hizo especial hincapié en la presencia de Jenny Benítez en el cuerpo técnico que dirige Antonio Toledo: "es algo que me va a venir demasiado bien, porque la conozco y he estado bajo sus órdenes y me gusta mucho como entrenadora. Es una entrenadora que me hace confiar en mí, que siempre sabe que puedo dar más ey siempre intenta sacar lo mejor de mí".

Por todo ello, "espero afrontar lo mejor posible" este nuevo reto que se le presenta en su carrera, "adaptarme al equipo y aportar todo lo que pueda de mí y que el equipo esté lo más alto posible". Para ello, tiene en mente "aportar goles y trabajo" al grupo. Por último, quiso "darle las gracias a todos los que confían y han confiado en mí y que me dan esta oportunidad, que la voy a aprovechar lo mejor que pueda. Gracias por todo, por seguir confiando en mí y por esta oportunidad, que es única".