Manuel Andrés González, número 2 del Partido Popular a las elecciones del 19J

semana y media queda de campaña semana y media semana ya hemos de campaña precisamente con la entrada del Rocío de más enseñar fechas tan señaladas en Huelva con el reencuentro y una compañía persona que no es la primera campaña que hace y persona no son a nivel andaluz también porque ha sido alcalde por el Partido Popular a las elecciones autonómicas del próximo disco de J González buenas tardes buenas tardes cómo va cómo va esa campaña ha dicho del Rocío que voy disfrutado y después del Rocío otra vez con las pilas al 1000 por 100 para recorrer todos los rincones de la provincia tengo que decir que una campaña BBC con mucho toque pero con muchísimo toque le pero media verano me lo hacemos darle el se inicia la campaña si no recuerdo mal allí se llega viajantes menos Rajoy firmas pero marcha Alp una parte de la campaña no de maná gasolinera casualidad fundamentalmente en cuenta que la campaña campaña haberlo hecho en Huelva complicado un joven de Lucía entonces nos fuimos al pueblo más grande de la provincia de Huelva después la capital y por eso regalamos en Lepe cuéntame un mail portante de todo el conjunto de la provincia preparado en todo el recorrido toda la provincia estamos recorriendo y seguiremos recorriendo hasta el día 17 de junio y cuando no lo permite la ley electoral estaremos recorriendo todos los municipios provincia de caravana que lo mucho por primera vez nuestra historia no solo unas horas caravana para recoger la provincia sino que Lope como por un lado y yo por otro que te abre el por otro Alberto Fernández por otro vete argentino por otro incluso Alejandro Romero por otros 5 años hasta 10 hasta 6 caravana distinta de campaña del Partido Popular para entrar penetrar en todos los pueblos de la provincia y conocer la conocen porque es nuestro trabajo diaria diario pero con más profundidad si cabe ahora en campaña electoral ese conocimiento exhaustivo la provincia los problemas que tienen que no lo sabemos de memoria y por supuesto para transmitirle a nuestro Presidente lo que nos dice la gente en la calle que es lo que quiero ir a la Amanda y dentro de esta campaña surge un nuevo problema un nuevo caso que mancha al partido con este caso evolución provincial y las cómo se recibe esto desde el otro lado que en plena campaña un partido político que se presenta a las elecciones como uno de los principales rivales a batir con otro caso de corrupción mal lo hacemos no nos gusta porque nos gustaría que no hubiera ningún tipo de corrupción en política que estas cosas no ocurrieron en pero partiendo de esa premisa pues tenemos que lamentar que no solo eso lo que ha ocurrido durante esta campaña sino también me ha visto como el número seis están día tu número seis en la lista del PSOE al Parlamento Andalucía de alcalde pues hazte alguna semana iba a declarar en calidad de investigado a los juzgados de La Palma del Condado tenemos conocimiento también de un auto es un punto procesal que también declarada la apertura de un final por una denuncia interpuesta directamente por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de un ojo por una supuesta supuesto delito de prevaricación derecho los trabajadores pero es que también hace dos días teníamos conocimiento es una cuestión penal pero si una irregular Rodri gente público de moda ejemplo siempre en el cumplimiento de la norma tenemos conocimiento como dijo hace unos días de que presuntamente ala presidencia la Junta Andalucía para el partido Zorita el señor espada pues parece ser que ha cometido algún tipo de regularidad en el empadronamiento su hijo para poder elegir el colegio que el creía oportuno por tanto un beso igualdad de condiciones con el resto de los mortales de Sevilla hacía tanto muchas cuestiones teniendo elegir regulares parte del patio de Tita que por desgracia es lo que nos tienen acostumbrado en esta nuestra tierra y me Andalucía y nosotros le hemos dicho del Partido Popular que hombre que preside se terminan los socialistas andaluces y candidato a la Presidencia de la Junta sin espada de Berengar aplicaciones de todas estas cuestiones porque la ciudad que se merecen las explicaciones de esta formación política nuestra Comunidad Autónoma de resultado las encuestas están o no para tener un poco una idea en el incluso en el debate a cuatro el propio Juan Marín de la Cruz está en contacto con el gobierno tras casi 4 años y que el propio Juan Marín no lo decía de manera explícita pero si de manera implícita en que uno de los votos útiles propio ciudadano el propio Partido Popular para dejar a Vox fuera de esa ecuación en el caso de él por delante o por Andalucía Inmaculada Nieto se atrevía a decir también está casa que es de la atención en el caso de que no tuviéramos el whatsapp de gobierno que le dicen todo eso y todas estas particularidades que los partidos abogan me parece que encontró un partido que vos no lo ha dicho claro y alto que el aspirado de nada en solitario y yo creo que se puede conseguir pero he conseguido en las urnas el día 19 de junio obama pide la confianza de todas aquellas personas que quieren Andalucía que quiere Juanma Moreno la Andalucía de la población de Andalucía del diálogo la andaluz acuerdo Andalucía es consenso de Andalucía de la gestión de Andalucía de oír todos los días los ciudadanos e intentar buscar soluciones SL Andalucía y quiere Juanma Moreno Andalucía reformista de hacer reformas que beneficien a la mayoría del conjunto de la sociedad andaluza y yo estoy convencido de que así va a ocurrir 19 de junio Juanma una vez que sea esa mayoría social suficiente moderada para liderar el proyecto político de Juanma Moreno durante los próximos cuatro años en solitario cierto que la encuesta vienen a nuestro favor es cierto que nos dan muy buen resultado la encuesta pero son sobres o puesta en la intención la voluntad de los ciudadanos un momento concreto por tanto en la verdadera encuesta la verdadera al dedo partido se juega el 19 de junio cuando vaya mucho que diga la encuesta si lo ficharon a votar o no votar mayoritariamente a Juanma Moreno pues difícilmente lo va a tener Juanma para hacer el presidente que se merece esta comunidad autónoma Yoshi animaría a ciudadanía que el 19 de junio búsqueme SMS a media horita para irnos a votar yo entiendo que estamos un mes de junio muy caluroso entiendo que hay fiesta muchas localidades de la provincia de Huelva pero hay tiempo para todo y no jugamos 4 años y 4 años de continuar avance el proceso la reducción de impuestos inversiones que ha hecho Juanma Moreno en la provincia de Sanidad y Educación políticas sociales en infraestructura en ganadería en pesca en agricultura contacto yo creo que cualquier onubense vamos a sacar esa media horita para ir con nuestro voto a votar el día 19 de junio pero que le dice que le hablen de votos intenta sobre todo dejar de temer a que forme parte del gobierno Vox bueno te marees ninguno decía aquel única precio ni el legítima hijo venga yo también mi primera legislatura como alcalde Lepe estuve en coalición con el Partido Andalucista yo creo que hicimos una buena gestión las dos formaciones políticas pero mi aplicación de canal siguiente legislatura en a gobernar solitaria como por fortuna hacía ocurrió y después los leperos mayoritariamente nos ha ido dando elección está selección esa confianza suficiente para gobernar en solitario por tanto yo creo que Juanma Moreno se merece esos cuatro años de gobierno en solitario para poner en marcha atrás política que ya ha puesto con toda ella no dice que los objetivos por y para Huelva en su 4 años muchísimos es cierto que incluso aquí en la en el inicio del entreno Superama decía que una de las palabras clave y hacer el agua hay muchas cuestiones en Huelva lo he dicho por todos los rincones por dónde me movido en esta campaña electoral llamar reto a correr dirigente otra formación política para que intento demostrar lo contrario que no va a ser capaz nunca antes en tan poco tiempo un Prezi la Junta Andalucía ha hecho tanto por Huelva como Juanma Moreno con datos objetivos con datos en la mano con números recientes en educación en Sevilla en política social en agricultura en pesca en ganadería en bajada masiva de impuestos en creación de empleo en creación de autónomo muchísimo hecho cierto que son 3 años y medio y 3 año y medio para lo que da y además con una pandemia de 2 años por medio por tanto queda bastantes cosas por hacer que el objetivo de Juanma quedan materno-infantil alguna para próxima legislatura para la provincia de Huelva queda lo siento lo del hospital de la costa Ciencias de Huelva el del centro hospitalario de Condado y hospitalario de la Sierra de Huelva queda ese está modificación tan importante la modificación del plan de la zona norte que le va a dar seguridad jurídica a 100 escultores y a miles de trabajadores del Condado de Huelva quiera seguir trabajando mucho por la pesca por la galería de la parte norte de nuestra provincia por supuesto por la infraestructura canciones de la provincia de Huelva por intentar resolver esos problemas que hay de acceso entre Huelva y sobre todo en verano entre Huelva y Aljaraque Punta Umbría todo está en la carretera de proyecto para la próxima legislatura insisto 3 años y medio se ha hecho lo que nunca se ha hecho en tan poco tiempo por Huelva semana para los candados y queda mucho placer y Juanma tiene muy claro porque conoce a la perfección la realidad de la provincia de Huelva y conoce a la perfección cuál es la solución es para solventar los problemas que tiene esta provincia o por ahí no que como a cada candidato y acabará formación 30 segundos y no se podrá mandar su mensaje para pedir el voto bueno pues yo pido el voto lo decía antes que nunca nunca dónde te lo dice como ha hecho Juanma Moreno por tanto y de la confianza de los ciudadanos a que apueste por el proyecto de Juanma Moreno un proyecto reformista centrado pasado fundamental en el consenso en el diálogo con otra formación política y en no ir a Luciano a mí me han dicho muchos votantes tradicionales del PSOE que se va a prestar su voz a Juanma Moreno porque lo ha hecho bien en esos 4 minutos 3 año y medio por tanto yo me dijo no solo al votante tradicional del partido por la que por supuesto también sino todo ese votante del centro que ha visto Juanma un aliado para el desarrollo y por eso no está provincia muchísimas gracias a vosotros para decirme algo otro diente muy bien