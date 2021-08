Vox se querella contra Rocío Ruiz a raíz de la suspensión del espectáculo de "enanitos toreros" en Baza

El grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía ha presentado ante la Sala de lo Penal de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una querella contra la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, y contra el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Marcial Gómez, ambos de Cs, por posibles delitos de prevaricación administrativa y contra la dignidad de los trabajadores tras la suspensión en Baza (Granada) del espectáculo 'Diversiones en el ruedo y sus enanitos toreros' después de que su departamento informara al Ayuntamiento bastetano de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad que podía darse en este evento.





En una nota de prensa, Vox ha informado de que ha solicitado ante la autoridad judicial que se practiquen una serie de diligencias como el interrogatorio de ambos responsables políticos del Gobierno andaluz en calidad de investigados, y que sean citados como testigos el alcalde de Baza, Manuel Gavilán (PSOE), y el promotor y director del espectáculo, Daniel Calderón. Ha interesado la imposición de una fianza no inferior a los 6.000 euros en base a la pena que fija el Código Penal para los querellados por el supuesto delito cometido.





Cabe recordar que, este el 18 de agosto el alcalde de Baza señaló que "la competencia para autorizar o suspender un espectáculo taurino es de la Junta" y pidió a la consejera Rocío Ruiz que rectificara después de que señalara que su departamento vela por los derechos de las personas con discapacidad pero no puede "prohibir" espectáculos taurinos o cómicos, por lo que se limitó a informar al Ayuntamiento bastetano al respecto antes de que éste, según mantuvo la responsable del Gobierno andaluz, "suspendiera" un evento en que iban a participar persona con acondroplasia. Sí se llevó a cabo en Constantina (Sevilla) este pasado domingo 22.





En la relación circunstanciada de los hechos de la querella, el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía detalla la resolución administrativa remitida por el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Baza, con registro de entrada el 9 de agosto, por la que insta a ese Consistorio a que "retiren su apoyo a la celebración de un espectáculo cómico taurino, donde intervienen artistas taurinos con acondroplasia".





En la citada resolución, prosigue Vox, "se amenazaba al Ayuntamiento de Baza con abrirle expediente sancionador" si no retiraba su apoyo al espectáculo y advertía "en caso de recibir denuncia, nuestra Delegación territorial se vería obligada a iniciar el correspondiente expediente sancionador" y que, "como consecuencia de esa amenaza", el Consistorio habría acordado "suspender el espectáculo cómico taurino que tenía previsto celebrar en su Plaza de Toros el 15 de agosto de 2021".





Vox explica en el texto de la querella que los artistas cómicos taurinos que iban a intervenir en el mismo "han hecho pública su protesta en redes sociales y medios de comunicación reivindicando su derecho al trabajo", anunciado acciones penales. Del mismo modo, eldirector y promotor del espectáculo, Daniel Calderón, "ha manifestado que el espectáculo se creó en 2015 y que tienen una plantilla de 15 trabajadores, de los que ocho son personas con acondroplasia, aunque prefiere referirse a ellos como toreros y que son profesionales libres con un carné expedido por el Ministerio de Cultura y que cotizan a la Seguridad Social".





A pesar de la protesta de los artistas que forman parte de un espectáculo "legal y contemplado en varias normativas", Vox ha hecho hincapié en las declaraciones de Rocío Ruiz, con fecha 17 de agosto de 2021, en la que habría celebrado "la decisión del Ayuntamiento de Baza de suspender el espectáculo en cuestión aseverando que no se trataba de un espectáculo taurino".





CARTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Al día siguiente, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, remitió una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en donde le instaba a dejar sin efecto el contenido de la citada resolución, el cese en sus cargos a los querellados y la adopción de las medidas necesarias para proteger el espectáculo cómico taurino donde intervengan personas con acondroplasia.





En la relación de hechos contemplados en la querella, Vox indica también que, hasta la fecha, no se ha recibido respuesta por parte del presidente de la Junta de Andalucía y que Ruiz ha anunciado que "enviará resoluciones como la remitida al Ayuntamiento de Baza instando a que no se celebren dichos espectáculos cómicos taurinos so pena de abrir expediente sancionador a las corporaciones que los apoyen".





Vox ha concluido que tanto los trabajadores cómicos taurinos como la organización y desarrollo de este tipo de festejos gozan de "una amplia normativa" que ampara el derecho de dichas personas a ejercer su derecho al trabajo sin que puedan ser discriminados por tener acondroplasia desde su nacimiento, como la Constitución Española, el Código Penal, el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo Nacional Taurino y el Reglamento Taurino de Andalucía.





También ha rememorado, en la querella presentada ante el Alto Tribunal andaluz, que los querellados y el Consejo de Gobierno de la Junta están obligados a "proteger a estos toreros cómicos frente al acoso que están sufriendo por parte de esa Administración ya que así lo dispone el Estatuto de los Trabajadores que obliga, respecto a estos, al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso y discriminación por su discapacidad".





El pasado 19 de agosto, la dirección del espectáculo 'Diversiones en el ruedo y sus enanitos toreros' también anunció acciones legales contra Marcial Gómez por lo que ha consideraba "actuación totalmente arbitraria e injustificada en contra" de su trabajo "presionando y coaccionando al Ayuntamiento de Baza para impedir que se llevara a cabo" este evento, contratado inicialmente para el pasado 15 de agosto en esta ciudad de la provincia de Granada.