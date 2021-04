Tres películas y una serie se rodarán durante los próximos meses en la provincia

La oficina provincial de cine y promoción de rodajes 'Film in Granada', creada hace menos de un año por la Diputación de Granada, lleva meses colaborando en tres películas y una serie de ficción que se rodarán en Granada durante los próximos meses y en todos ellos está negociando con sus productores un porcentaje de contratación de profesionales y empresas locales.

La primera de las producciones es la película 'Secaderos', dirigida por la cineasta granadina Rocío Mesa y producida por La Claqueta PC, la empresa andaluza que está detrás de éxitos como 'La Trinchera Infinita'.

'Film in Granada' ha colaborado en la organización del casting, al que se han presentado más de 2.000 granadinos en una primera fase online y de los que se han seleccionado a 150 personas, que están siendo entrevistadas esta semana en el Palacio de los Condes de Gabia.

La vicepresidenta primera y diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, ha señalado durante la presentación del casting que 'Secaderos es un proyecto muy granadino y muy vinculado a la provincia'. Ha recordado que Rocío Mesa es una granadina de Las Gabias y la directora de Casting, Marichu Sanz, es de La Zubia. "El elenco principal de la película estará compuesto por actores y actrices granadinos no profesionales; y si el Covid lo permite, se rodará íntegramente este verano en varios municipios de la Vega de Granada", ha avanzado.

MEDIO RURAL

Por su parte, Rocío Mesa ha manifestado que "Secaderos es una película que reflexiona acerca de nuestra relación con el medio rural y cómo un pueblo puede ser un lugar hermoso de expansión, un paraíso, y cómo también en determinados momentos se te puede quedar pequeño y puedes desear marcharte y explorar lugares más grandes como la ciudad".

Los protagonistas, ha explicado, son un niño que pasa los veranos en el pueblo de sus abuelos y una adolescente que vive en uno de los pueblos de la Vega.

Además, toda la película "transcurre a lo largo de un verano en el que observamos las diferentes vivencias de estos dos personajes, con un poquito de realismo mágico".

En palabras de su directora, se trata de "una ficción que documenta, en donde la realidad y la ficción están mezcladas y que pretende capturar la idiosincrasia de la zona y en este sentido, me apetece mucho trabajar con actores no profesionales, que sea gente local, y transformarlos en los personajes de esta historia que he escrito y que está basada en mi propia tierra y experiencia".

Rocío Mesa ha asegurado que trabajan también en las localizaciones de la película, "viendo diferentes secaderos, casas, plazas y calles, haciendo una batida por toda la Vega granadina".

La directora de casting ha comentado que se ha seleccionado solo a 150 personas que cumplen los requisitos. "Estamos muy contentos con los personajes que hemos encontrado porque son gente de la Vega que no tiene que actuar, que se comportan delante de la cámara como son ellos mismos y está siendo un casting muy emocional, porque todos los días nos enamoramos de algunos", ha destacado. El proyecto 'Secaderos' tiene previsto comenzar su rodaje en la Vega de Granada durante la segunda semana de agosto, con un equipo netamente andaluz.

SERIE DE MOVISTAR, UN DOCUMENTAL Y UNA COMEDIA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De forma simultánea, Film in Granada viene trabajando desde hace varios meses en un segundo proyecto que, casualmente, comienza su rodaje esta misma semana en Granada. Se trata de la segunda temporada de la serie 'La Unidad' de Movistar, un thriller policiaco basado en el trabajo de una unidad de élite de la Policía Nacional especializada en terrorismo yihadista. Está dirigida por Dani de la Torre y protagonizada por Nathalie Poza, Luis Zahera y Fele Martínez, entre otros.

"Nuestra colaboración en esta serie ha consistido en la búsqueda de localizaciones en la provincia, la gestión de permisos para las imágenes aéreas y finalmente, la contratación de equipos locales, y hemos logrado que se rueden varias escenas en Granada y en la Costa y que se contraten a varios técnicos y empresas granadinas de nuestra Guía Profesional, donde ya se han inscrito un centenar de profesionales" ha señalado Fátima Gómez.

Un tercer proyecto en el que también está colaborando Film in Granada y que comenzará a rodarse muy pronto es el largometraje documental 'Los constructores de la Alhambra', que investiga los orígenes del monumento nazarí.

Se trata de una coproducción internacional dirigida por Isabel Fernández, que tiene una parte de ficción y otra documental y en la que la participan, además de la Diputación, el Patronato de la Alhambra y el Generalife, la Universidad de Granada y las cadenas de televisión ARTE, Al Jazeera, ORF y Televisión Española.

Por último, un cuarto proyecto, aún en fase de pre-producción, es la película 'El Refugio', una comedia familiar que se rodará en Sierra Nevada bajo la dirección de Macarena Astorga y la producción de Álvaro Ariza y María Luisa Gutiérrez.