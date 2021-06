Y sigue el lío en el Ayuntamiento

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha recalcado este lunes que las decisiones en torno a la Alcaldía las tomará de forma conjunta con la dirección nacional y regional de su partido, después de que el PP, su socio de gobierno en esta ciudad, haya pedido ostentar la vara de mando lo que resta de mandato, un asunto sobre el que, según ha dicho, "el único portavoz autorizado" para hablar es él como coordinador provincial de la formación naranja y "ninguno más".





Salvador se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas después de que tanto la dirección provincial como regional del PP hayan apostado por un relevo en la Alcaldía de Granada, con el primer teniente de alcalde 'popular', Luis González, como candidato, tal y como se puso de manifiesto en la primera reunión a nivel local que mantuvieron ambas formaciones el pasado viernes para abordar este asunto, a la que también acudió el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares.





Salvador ha señalado que, "igual que en su momento el acuerdo de gobierno a cuatro años para Granada fue nacional", ahora la decisión no le corresponde "solo" a él y por tanto trasladará la situación a la dirección regional y nacional de su partido que son "los que tienen que tomar la decisión definitiva", ha dicho, pues de ella también se desprenden otras consecuencias como la representatividad de Cs en la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la cual confiere un funcionamiento "equilibrado" a esta entidad, según ha argumentado.





Junto a ello ha planteado que actualmente hay "una persona que está chantajeando para intentar que la ciudad cambie el rumbo que en este momento lleva", en relación al ya exconcejal del PP Sebastián Pérez, y, dentro de los "interrogantes" que se abren si se le "hace caso" ha contrapuesto la posibilidad de "bloquear al tránsfuga por el Pacto Antitransfuguismo", mostrándose confiado en que el PSOE nacional no autorizaría "un pacto con un tránsfuga" o hacer otras cosas que conllevan "muchísimos riesgos".





En todo caso, ha indicado que Cs tendrá el viernes el primer consejo general presencial y aprovechará para abordar el asunto al tratarse de una "decisión que corresponde a todos". Por otra parte ha querido recordar que "el único portavoz autorizado en Cs" en todo este proceso a nivel local es él como coordinador provincial. "No hay ningún portavoz más que pueda hablar en nombre de Cs sobre este tema", ha agregado.

a presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este lunes en Sevilla sobre el relevo en la Alcaldía de Granada, que ostenta en estos momentos su partido y reclama para sí el PP los dos años restantes del mandato municipal, que "estamos muy centrados en gobernar" para proseguir apuntado que "en Ciudadanos estamos en la estabilidad, en el trabajo y en la responsabilidad de seguir gobernando dos años más".





A preguntas de los periodistas, Arrimadas ha argumentado de entrada que el propio PP reconoció en el momento de la investidura de Luis Salvador como alcalde de Granada que su mandato sería hasta el final.

"He escuchado el discurso en de investidura de alcalde de nuestro compañero Luis Salvador, y el portavoz del PP dijo que era un alcalde para cuatro años". "Me remito a sus palabras", ha remachado.





"El Ayuntamiento de Granada es muy importante, estamos haciendo un buen trabajo", ha sostenido Arrimadas, quien seguidamente ha esgrimido que "estamos muy centrados en gobernar, no nos estamos distrayendo con líos", un mensaje en referencia a las pretensiones del PP, que reclama la cesión de la Alcaldía de Granada ante la amenaza de una moción de censura que insinúa impulsar el ex concejal Sebastián Pérez, quien la pasada semana abandonó las filas del grupo municipal del PP para convertirse en concejal no adscrito y desde esta posición favorecer un cambio de gobierno a favor del PSOE, el partido con más concejales en la Corporación.





Arrimadas ha tenido una comparecencia informativa en Sevilla tras ser recibida por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, mantener una reunión de trabajo con los integrantes del grupo parlamentario y antes de que esta tarde protagonice un encuentro con afiliados en Jerez de la Frontera (Cádiz) junto con el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín.





Esta serie de encuentros forman parte de la gira autonómica que ha emprendido la presidenta de Cs para una operación que ha denominado "el relanzamiento" de este partido.

El portavoz del grupo de Cs en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha señalado estar a la espera del pronunciamiento de la dirección nacional y autonómica de su partido sobre la posibilidad de que su coordinador provincial, Luis Salvador, sea relevado como regidor por el primer teniente de alcalde, Luis González, del PP, como quiere esta última formación.





A preguntas de los periodistas tras participar este pasado viernes en la reunión entre ambos partidos, que cogobiernan el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, que es portavoz del gobierno local y concejal de Empleo y Turismo, entre otras materias, ha señalado que trabajan en "la mejor solución posible para la ciudad", después de que el ex presidente provincial del PP Sebastián Pérez se diera de baja de su partido sin renunciar a su acta de concejal la semana pasada.





Sobre un posible relevo en la Alcaldía, las que "lo trabajan" son "las direcciones nacionales" y "regional y, por tanto, aún, que yo sepa, no se han pronunciado al respecto, y cuando se pronuncien", habrá "información al respecto", ha agregado Olivares.





Pérez defendió que hubo un pacto por la fórmula del "dos más dos" que Salvador siempre ha negado, si bien Olivares el pasado abril reconoció que se produjo ese acuerdo. Actualmente al alcalde, que se mostró abierto a hablar con su socio cuando puso sobre la mesa el nombre de González para sucederle, gobierna la ciudad con cuatro de los 27 concejales que conforman la corporación, en virtud del acuerdo que alcanzó al inicio de mandato con el PP --que obtuvo siete concejales en las pasadas elecciones municipales-- y Vox --que consiguió tres--. El PSOE fue la lista más votada y obtuvo una representación de diez ediles y Unidas Podemos, tres.

El portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha señalado que los ediles del PP "y sus secuaces" han de "pedir perdón" y dimitir tras dos años al frente del gobierno local, para así dejar votar a la lista más votada que encabeza. "En el futuro iremos viendo otros escenarios", ha respondido al ser preguntado por si tomará alguna otra iniciativa como una moción de censura si no lo hacen.





A preguntas de los periodistas, el exalcalde socialista de Granada se ha referido a los partidos que cogobiernan la ciudad, PP y Cs, para señalar que protagonizan un "auténtico culebrón" y están "más interesados en el trapicheo y el reparto de sillones que realmente en los intereses de la ciudad", de lo cual, a su parecer, "siguen saliendo más pruebas y más datos", que demuestra, ha agregado, "que había dos más dos", en referencia a un acuerdo para un relevo en la Alcaldía en la mitad del mandato.





Los ediles del PSOE, en contraposición, según ha proseguido Cuenca, demostraron en el mandato anterior que son los únicos "capaces de rescatar a Granada" y "darle estabilidad y garantía", tras "una auténtica vergüenza, que estamos sufriendo los granadinos".





"La mejor fórmula" para solucionarlo, ha concluido el edil del PSOE, es "que se vayan", aunque "en el futuro iremos viendo otros escenarios" pues, según ha respondido a los periodistas sobre pasos como el impulso de una posible moción de censura, "no nos vamos a quedar callados".