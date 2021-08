El PP reclama a Marlaska la renovación del parque móvil de la Guardia Civil en Granada

El diputado nacional del PP por Granada, Carlos Rojas ha instado al Ministerio de Interior a realizar una mejora de los medios de la Guardia Civil de Granada, centrándose, específicamente en la renovación del parque móvil. El diputado ha lamentado que, si durante el Gobierno del Partido Popular fueron frecuentes las renovaciones anuales de los vehículos, con la llegada de Pedro Sánchez, la sustitución de las unidades se ha paralizado completamente, hasta el punto de que “este año se han estrenado un total de cero vehículos”.

Así se demuestra de los datos a los que ha tenido acceso Rojas procedentes del Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, tras una pregunta escrita del Grupo Parlamentario Popular al Congreso de los Diputados. Este documento detalla que, si bien en los años en los que gobernó a nivel nacional el Partido Popular las altas superaron con creces a las bajas, a partir de la llegada de Sánchez está sucediendo todo lo contrario.

En concreto, el informe relata que en 2015 se dieron de baja un total de 13 vehículos de baja y se tramitaron 67 altas. En el caso de 2016 fueron 26 bajas y 51 altas mientras que, en 2017, se tramitaron 19 bajas y 45 altas.

Ya en 2018, año en que en torno al mes de junio comenzó a gobernar Pedro Sánchez, se produjeron 47 bajas y 26 altas; en 2019 43 bajas y 26 altas y en 2020, 21 bajas y 20 altas. El dato más alarmante es, sin duda, el correspondiente a 2021: en total se han dado de baja 5 unidades y se han renovado 0.

“Basta con ver la tabla remitida por el propio Ministerio de Interior para comprobar como el Gobierno, progresivamente, ha ido reduciendo hasta la nada la renovación del parque móvil a pesar de que forma parte del equipamiento

imprescindible de la Guardia Civil a la hora de hacer su encomiable trabajo para proteger a todos los granadinos” ha dicho Rojas quien ha criticado además que el Gobierno cargue contra la gestión de equipos anteriores para justificar su absoluta dejadez con un Cuerpo esencial.

En este sentido, el diputado nacional detalla que el Gobierno atribuye esta falta de renovación al estado de abandono en que se encontró la Comandancia de la Guardia Civil situación que, supuestamente, arrastra desde 2011 casualmente desde el año que comenzó a gobernar el PP. “Pero las cifras son las cifras y un vistazo a los datos lo deja bastante claro, cuando gobernaba el PP hubo una media de renovación anual constante en la Comandancia mientras que, este año, no se ha comprado ni un solo vehículo lo que ha provocado graves riesgos tanto para los guardias civiles como para los propios ciudadanos”.

“Resulta irrisorio que el Gobierno de Sánchez, al completo de vacaciones en medio de una pandemia, intente cargar contra la gestión del PP que no solo tuvo que sacar adelante el país después del desastre económico que hizo el socialista Zapatero si no que, además, lo hizo con mayor capacidad de inversión como prueban las cifras aportadas”, ha dicho Rojas quien asegura que la renovación del parque móvil es solo uno de las numerosas necesidades de la Guardia Civil como es la ampliación de la plantilla, la mejora de los medios materiales e instalaciones o el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial, que no termina de materializarse según afirman las propias asociaciones de Guardias Civiles que como AUGC que ha convocado una manifestación para el próximo sábado 18 de septiembre para defender sus derechos en sus condiciones de trabajo ante el ninguneo del PSOE.

Por todo ello, el diputado nacional ha exigido al Gobierno, que defienda de una vez los intereses de los guardias civiles y que cumpla con su obligación de dotar de los medios materiales que necesitan para hacer su trabajo de una forma digna.