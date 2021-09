Un pacto por Granada sin el PP ni VOX

El Ayuntamiento de Granada ha dado este lunes un paso más en el Pacto por Granada con la aprobación, por parte de la Junta Extraordinaria de Portavoces celebrada esta mañana, de un documento que recoge 40 puntos prioritarios para el desarrollo de la ciudad y en los que existe acuerdo político.

Entre las medidas, el portavoz del equipo de gobierno local, Jacobo Calvo, ha destacado las encaminadas a la dinamización de la economía y empleo, el apoyo a las pymes o las mejoras medioambientales".

"Son prioridades en las que estamos de acuerdo y que son especialmente necesarias si queremos impulsar el desarrollo económico de nuestra ciudad, contribuir a la creación de empleo o ayudar a los autónomos y a nuestras pequeñas empresas, que tan mal lo han pasado", ha explicado, y ha avanzado que el equipo de gobierno trabaja en tres ejes: desarrollo económico, derechos de las personas y PGOU y Plan de Calidad del Aire.

Medidas del pacto

Ha destacado algunas de las medidas contenidas en el Pacto por Granada como los planes de Dinamización del Empleo y la Economía Local, Mejora de la Calidad del Aire o Movilidad del Área Metropolitana --todos ellos en colaboración con la Junta de Andalucía- así como la ampliación del Metro, el soterramiento de las vías del AVE, el inicio de los trámites para actualizar el PGOU o el impulso de Granada como ciudad de la cultura, de la ciencia y del turismo sostenible.

Tras incidir en que "tenemos 40 puntos que nos unen", el edil ha añadido que durante la reunión se ha acordado además establecer un calendario de actuaciones para hacer partícipe a la ciudadanía de estas prioridades. "Estamos ante la oportunidad de establecer un espacio participado, tanto con las asociaciones como con los colectivos y entidades, para incorporar también sus demandas específicas", ha detallado.

"De este modo, podemos acordar un documento de propuestas que sea la hoja de ruta para establecer las demandas que sean necesarias, tanto para la Junta de Andalucía como para el Gobierno de España".

El portavoz del equipo de gobierno ha agradecido la presencia y las aportaciones de los grupos políticos que han acudido a la Junta, en la que no han participado ni el PP ni Vox, y ha señalado que "pese a estas ausencias, tenemos que seguir avanzando porque debemos ir dando respuesta de una manera urgente a las necesidades, tanto económicas como sociales, de la ciudadanía de Granada.

"Yo les pido que estén a la altura y revisen sus posiciones, porque no estar significa dar la espalda a la ciudadanía". Nos unen 40 puntos, por tanto creemos que tienen una nueva oportunidad de incorporarse al trabajo de este Pacto por Granada y a partir de ahí, ir canalizando las diferentes demandas -tanto las que vienen de los grupos municipales como las que nos llegan por parte de la ciudadanía- para trasladarlas a los organismos o instituciones que corresponda", ha concluido.

El PP pide a PSOE que "deje de plantear reuniones" en el Ayuntamiento para "seguir en su política de inacción"

El Grupo Municipal Popular ha rechazado este lunes sentarse a negociar con el gobierno local de Francisco Cuenca y ha pedido al PSOE que se ponga, de una vez, a trabajar por los granadinos y "deje de plantear reuniones y encuentros para seguir en su política de inacción".

El coordinador del Grupo Municipal Popular, Luis González, ha detallado en una nota de prensa que, después de que el PSOE "haya hecho realidad la compra de Granada incluyendo en su equipo a dos concejales tránsfugas, Luis Salvador y José Antonio Huertas y a parte del equipo de confianza de Cs", el PP "no puede actuar como si nada".

"Lo que tiene que hacer el equipo de gobierno tránsfuga es dejarse de reuniones y encuentros y ponerse de una vez a aplicar sus propias recetas para la recuperación. Propuestas que, cuando estaba en la oposición, reclamó una y otra vez y que ahora quiere volver a debatir", ha afirmado.

"Con esta actitud están demostrando es que lo único que les ha movido es hacer realidad la compra de Granada para, una vez recuperada la Alcaldía, cruzarse de brazos, ha dicho González quien ha lamentado que Francisco Cuenca y el PSOE granadino "se hayan ido de vacaciones durante todo el mes de agosto y ahora reaparezcan convocando reuniones para dar una nueva patada hacia delante en el calendario".

Por último, ha asegurado que el PP, por responsabilidad, apoyará los proyectos que sean favorables para Granada: "El Grupo Municipal Popular va a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los granadinos".

A su parecer, si algo ha demostrado su partido es "su capacidad de dar respuesta, de gestionar, de solucionar problemas y en esa vía vamos a seguir", ha remarcado. Sin embargo, lo que "no vamos a hacer es seguir enredando con documentos y debates para alargar la toma de decisiones".

"¿Dónde están las cacareadas recetas de Cuenca para la recuperación, las lluvias de millones para mejorar la ciudad que nadie sabía de donde iba a sacar?", ha añadido el concejal quien ha asegurado que, durante la etapa del PSOE en la oposición, han sido continuas las peticiones de los socialistas. "Ahora, lo que tiene que hacer, es poner todo eso que prometía mintiendo descaradamente a los granadinos en marcha".

Vox incide en que su pacto con la ciudad lo presentó "en el programa de las elecciones" de 2019

El Grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha insistido este lunes en que su pacto con la ciudad lo presentó "en el programa de las elecciones municipales" de 2019 y ha reiterado que desconfía de acuerdos "estériles y sin dar respuesta a las necesidades reales de nuestros vecinos", en referencia al promovido por el PSOE desde el equipo de gobierno local.

En este contexto, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento granadino, Onofre Miralles, ha considerado en una nota de prensa que "los eslóganes progres de la izquierda lo que hacen es encubrir la ineficacia de gestión del gobierno" local y la "falta de interés real del PSOE por el vecino de Granada, por lo que no queremos ser cómplices de sus miserias y rechazamos formar parte de ese pacto que es solo palabrería que esconde su falta de iniciativa y liderazgo", a la vez que "nos alegramos de que el PP, después de participar desde dentro, se saliera siguiendo la estela" del partido de Santiago Abascal.

"Los vecinos no se dejan engañar con el Pacto por Granada porque saben muy bien cuáles son sus problemas reales y nosotros proponemos soluciones reales. Los granadinos no deben fiarse de un PSOE que dijo no ir ni al tranco de la puerta con Luis Salvador, mientras estaban tramando cómo comprarle el voto para Francisco Cuenca", ha resaltado Miralles.

Respecto a la calidad del aire a la que el PSOE ha hecho referencia como eje de su pacto, "en Granada es poco saludable mirar al cielo porque hay serio riesgo de resbalar con el excremento de un perro", ha alertado el portavoz de Vox, para quien es "una falta de respeto iniciar nuevos pactos cuando hay infinidad de cuestiones que están aún sin resolver, como el soterramiento de las vías del tren a su paso por la Chana, unas vías que mantienen aislados a los chaneros".

"El gobierno municipal tiene las herramientas para arreglar un problema histórico de la Chana: Pedro Sánchez puede permitir el soterramiento de las vías del tren a su paso por este barrio. Sin embargo, el presidente del Gobierno anda comprando a los nacionalistas y separatistas, mientras olvida y engaña a los vecinos de la Chana", ha advertido.