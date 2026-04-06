Noelia Moreno, taxista: "Anoche acabé discutiendo con una clienta, me tocó mucho la moral, por favor, un poco de empatía"

La taxista y tiktoker granadina Noelia Moreno, conocida en redes como @ellataxista, ha compartido a través de un vídeo en su cuenta de TikTok la desagradable experiencia que ha vivido con una clienta. La conductora ha contado cómo acabó "discutiendo" y con la "moral tocada" tras un servicio en plena Semana Santa. El relato, que se ha vuelto viral, expone la tensión que a veces se vive en el sector.

Una vuelta injustificada

El incidente ha comenzado cuando una clienta se ha subido a su vehículo en la parada provisional de Acera del Darro, en Granada. El destino era la calle Palencia, un trayecto muy corto. Sin embargo, poco antes de llegar, la pasajera la ha increpado con malos modos: "Le he dicho que de Palencia". Moreno le ha confirmado que se dirigía al lugar correcto.

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La clienta ha insistido, acusándola de dar un rodeo innecesario: "Pero es que menuda vuelta me está dando". La taxista, sorprendida, ha intentado explicarle que el coste del servicio sería la tarifa mínima debido a la corta distancia. "Vamos a partir de la base de que le va a costar a usted la tarifa mínima, porque es que es un trayecto muy corto", ha replicado Moreno.

Me voy a fijar ahora mismo en su número de taxi, voy a ponerme una queja"

Pese a la aclaración, la clienta ha mantenido su actitud, asegurando que no era una cuestión de dinero. La tensión ha aumentado hasta que Noelia Moreno ha calificado a la pasajera de "maleducada". La reacción de la usuaria ha sido amenazar con una queja formal: "Me voy a fijar ahora mismo en su número de taxi, voy a ponerme una queja". Lejos de amedrentarse, la conductora le ha facilitado ella misma la licencia.

Un trayecto de 4 minutos

Para demostrar la brevedad del viaje, la taxista ha mostrado el ticket del servicio en el vídeo. El recorrido ha sido de apenas 1,4 kilómetros y ha durado exactamente 4 minutos, desde la Acera del Darro hasta la calle Palencia. "¿Me estás diciendo que en un servicio de 4 minutos me dice que qué vuelta le estoy dando?", se ha preguntado con incredulidad. Este tipo de situaciones, donde los conductores se enfrentan a acusaciones o intentos de engaño, son más comunes de lo que parece, como relatan otros profesionales del sector.

Por favor, un poco de empatía, un mínimo de respeto"

Finalmente, Noelia Moreno ha lanzado una súplica pidiendo "un poco de empatía, un mínimo de respeto" a los usuarios, especialmente en periodos de alta demanda como la Semana Santa. "Los que estamos aquí currando llevamos yo no sé cuántos días sin descansar, estamos dando el callo", ha lamentado. Su testimonio refleja el desgaste de jornadas laborales extensas, una realidad que afecta a muchos taxistas que buscan mantener su negocio a flote.