Luis Salvador apoya a Arrimadas: "Es el principal valor político de Ciudadanos"

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha asegurado este lunes que se siente "absolutamente orgulloso e identificado" con el proyecto de su partido y que la presidenta, Inés Arrimadas, sigue siendo el principal valor político que lo encabeza, independientemente de los movimientos de los últimos días.



En respuesta a los periodistas, ha reconocido en cualquier caso que existe actualmente un "entorno de inestabilidad política nacional" y que, en ese contexto, no pierde la perspectiva de que ejerce como alcalde y que tiene que tener una visión institucional.



"Me siento orgullo absolutamente orgulloso del proyecto político que representa Ciudadanos", ha recalcado el regidor, que ha eludido pronunciarse sobre la marcha al PP del que fuera secretario de Organización de la formación naranja Fran Hervías y ha apostillado que "cada uno tendrá que responder por lo que cada uno haga".



Preguntado sobre si Arrimadas debería dimitir, Salvador ha recalcado que, independientemente de que las últimas gestiones hayan sido "buenas, malas o regulares" en cada momento, ella sigue siendo el "principal valor" político que encabeza el partido.



"No entiendo que Inés (Arrimadas) tenga que dimitir", ha indicado el alcalde, quien asimismo ha eludido pronunciarse sobre si él volvería a encabezar una futura candidatura política en Ciudadanos: "Pregúnteselo a Rappel (...) Los tiempos en política hacen que las próximas elecciones no vengan hasta dentro de dos años", ha añadido.



También ha defendido la "cohesión y unión" del equipo que encabeza en el Ayuntamiento de la capital granadina, donde Ciudadanos gobierna junto al PP, y ha asegurado que no va a entrar "en juegos internos" porque su proyecto político en dicha administración pública "es a cuatro años".