Luis Salvador, alcalde de Granada: "Me pongo en la piel de los granadinos y sé que es una noche complicada"

Hasta seis nuevos terremotos, de magnitud oscilante entre 2,7 y 4,3 grados en la escala de Richter, se han dejado sentir en la noche de este martes en la provincia de Granada, con epicentro en las localidades de Santa Fe, Atarfe y Cúllar Vega. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto más importante se ha dado a las 22,36 horas con epicentro en Santa Fe y ha contado con una magnitud de 4,3 grados.

Se han registrado asimismo movimientos sísmicos a cinco kilómetros de profundidad en otros tres casos de Santa Fe --uno de 4,2 a las 22,54 horas, otro de 3,5 a las 23,00 y otro de 3,3 a las 22,57 horas-- y otro a un kilómetro en Atarfe, de 2,7 grados, a las 22,40 horas. Y otro movimiento de 4,2 se ha podido sentir, con epicentro en Cúllar Vega, a las 22,44 horas. Además de en Granada han podido sentirse en puntos de las provincias de Córdoba, Málaga o Jaén.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha atendido la llamada de 'El Partidazo de COPE' para explicar la situación que se vivía en la ciudad minutos después de los terremotos y para hacer el primer balance de las consencuencias. En este sentido, el edil granadino ha pedido a los ciudadanos que se queden en casa: "Los expertos nos han dicho en primer lugar que estemos tranquilos porque piensan que no se van a producir más terremotos por encima de los que ya se han producido. Ahora mismo no preocupa que se produzca alguno de una escala todavía mayor. Lo más sensato es volver a casa, estar en tu domicilio porque en la calle puede haber cualquier desprendimiento que pueda hacer todavía más peligrosa esta situación al no estar dentro de los domicilios".

En este sentido, Luis Salvador ha afirmado que la ciudad está viviendo días complicados respecto a estos seísmos: "Se han producido más de 170 terremotos y réplicas desde el mes de diciembre, pero es verdad que en estos días desde el fin de semana, especialmente los de hoy, han sido los más fuertes y los de mayor duración. Me pongo en la piel de los granadinos y sé que es una noche muy complicada".

Por último ha reconocido que todavía es pronto para hacer un balance de daños: "En Granada no, solamente una grieta en Camino de Ronda que cruza el asfalto. En el área metropolitana no tenemos constancia, pero todavía es pronto para hacer un balance total y apresurarse a hacer un diagnóstico".