Luis García Montero dará el pregón de la Feria del Libro

El poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, dará el pregón de salida de la Feria del Libro de Granada, que se celebrará del 1 al 10 de octubre en el entorno de la Carrera de la Virgen, y reconocerá a Pedro Cerezo Galán, que recibirá su galardón.

Condicionada aún por la pandemia del coronavirus, la temática de la 39ª Feria del Libro de Granada tratará sobre ecología, medio ambiente y sostenibilidad, como ya se propuso en 2020, pero con importantes puntos añadidos que harán que "traspase lo estrictamente cultural y demuestre por qué es la tercera" en venta de libros y visitantes de España.

El pregón este año estará a cargo de Luis García Montero, poeta, narrador, ensayista y crítico literario, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, director actual del Instituto Cervantes, además de Hijo Predilecto de Andalucía.

El premio en esta ocasión se concederá a Pedro Cerezo Galán, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, además de catedrático emérito de la Universidad de Granada y Premio de Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset, Premio Andalucía de Investigación en Humanidades y Ciencias jurídico-sociales, y Premio Internacional Menéndez Pelayo, según ha informado la organización en una nota.

La Diputación de Granada participará, una temporada más, con la edición de la obra 'El sentimiento de la naturaleza en las sociedades modernas', de Elisée Reclus, vinculada estrechamente con la temática propuesta, inédita hasta la fecha en castellano, traducida para la ocasión por Patrick Levy y publicada en su primera edición por la Revue des Deux Mondes.

La autora del cartel de esta edición es la artista Eva Vázquez, ilustradora especializada en prensa editorial, colaboradora en medios como El País, la revista Mercurio, The New York Times o The Washington Post.