Los profesionales del asesoramiento fiscal critican el cierre de la AEAT en Almanjáyar

La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, ha ramificado sus efectos en casi todos los ámbitos: social, político, científico, tecnológico y por supuesto económico. Ahora bien, la lección que nos ha dejado esta etapa aún inconclusa, y que ha sido denominador común en los aspectos antes mencionados, se manifiesta en la necesidad de construir una sociedad más igualitaria, solidaria, sensible con los más vulnerables (tanto a nivel humano como empresarial) y dispuesta a asumir nuevos retos que la hagan más competitiva, moderna y segura, y en ese enfoque, el papel de liderazgo y ejemplo de la Administración Pública es de vital importancia.

Por ello, como colectivos profesionales implicados en la colaboración y gestión tributaria, no comprendemos y tampoco aprobamos, el cierre de la sede de la AEAT ubicada en el barrio de Almanjáyar, y que cuenta con más de 35 años de servicio impecable y de calidad; más aun, tratándose de la zona más deprimida de la ciudad y tal vez de la provincia de Granada.

No podemos pasar por alto, que una gran cantidad de usuarios son atendidos a diario en dicha sede, dadas sus escasas posibilidades para hacerlo, mediante la administración electrónica, o contratando servicios profesionales. Se trata de una cuestión de igualdad de oportunidades, pues en la zona en la que está ubicada esa delegación, muchos de ellos no pueden contar con el asesoramiento de un profesional, o sencillamente no cuentan con medios digitales para adaptarse a la tan ansiada y pretendida administración electrónica.

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que, a esa delegación acuden profesionales y ciudadanos de los pueblos aledaños, no sólo por la accesibilidad con la que cuenta, sino por la excelente disposición de sus funcionarios.

En base a lo expuesto, no entendemos desde los colectivos que representamos, cómo se puede justificar, bajo el criterio de “reorganización territorial de tareas y efectivos”, el cierre de una delegación tan importante y que tan magnífica labor hace para los usuarios de la zona.

Hemos de ser conscientes que, en este proceso, los que de verdad pierden son los ciudadanos, y que, sin ese apoyo presencial público, todos, en general, perdemos. La administración electrónica es una realidad, pero hasta que no se garantice que todos y cada uno de los ciudadanos pueden acceder a ella, o que los profesionales podremos actuar sin problemas e incidencias desde nuestros despachos, este tipo de actividad presencial, sigue siendo necesaria e insustituible, sobre todo en zonas especialmente vulnerables.

Los Colegios Profesionales abogamos por los medios digitales, pero somos conscientes de la realidad de la calle y no podemos olvidar, que existen grandes inconvenientes para que algunos ciudadanos puedan recurrir a ellos, como, por ejemplo, la diferencia de edad, una frágil economía, o la falta de conocimientos en la materia. Efectivamente, estas razones, hacen real y especialmente difícil el acceso a dichos medios digitales, pero, no se puede olvidar, y como colectivo somos conscientes, que actualmente, a la administración digital, aún le queda un largo recorrido por hacer.

Además, el cese de esta delegación, supone, el cierre de un punto de información tributaria y el cierre de una oficina de registro, servicios tan importantes y básicos, que por su situación, evitan innecesarios desplazamientos a otras sedes de la Administración no tan accesibles.

Queremos hacer un llamamiento a los responsables de esta “reorganización”, para que se pongan a pie de calle y entiendan que la modernización de las Administraciones es necesaria, pero para que funcione, hay que ser conscientes de los tiempos de los ciudadanos; es primordial conjugar medidas que refuercen los conocimientos y las capacidades de ciudadanos y funcionarios. Antes de tomar medidas drásticas, creemos relevante crear un sistema de formación que ayude a hacerlas realidad, y para esa labor, los Colegios Profesionales nos ponemos a disposición de la Agencia Tributaria para trazar líneas de colaboración e impulso en dicho proceso.