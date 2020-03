Un hombre de 57 años es el primer muerto por coronavirus en Granada

Fue en la tarde de ayer cuando se confirmaba la muerte de este hombre de 57 años que llevaba desde el jueves ingresado en la UCI del Hospital san Cecilio del Parque Tecnológico de la Salud.

En la noche de ayer conocíamos el primer fallecimiento por #Covid19 en nuestra ciudad.

El delegado del Gobierno @Tignari desea mandar su pésame a los familiares y amigos. D.E.P — Junta Granada (@JuntaGranada) March 16, 2020

Se trataba de uno de los primeros casos que se detectó en Granada. Junto a los cinco facultativos de Almuñécar, este hombre inauguraba la triste estadística de los casos de la pandemia en Granada. Aunque oficialmente el ministerio sitúa el número de afectados es de 57, todo hace indicar que a esta hora son más de 60 los que tienen coronavirus y se está a la espera del resultado de 200 pruebas que se están realizando a estas horas. Ahora mmismo hay una veintena de personas ingresadas en centros hospitalarios.

Reacciones de la Junta de Andalucía

El Delegado del Gobierno andaluz Pablo García lamentaba de madrugada el primer fallecimiento en nuestra provincia:

Tremendamente consternado al conocer el fallecimiento de un hombre por coronavirus en Granada. Desde aquí solo puedo tener palabras de apoyo a sus familiares y amigos y mostrarles mi más sincero pésame ante tan terrible pérdida. DEP. — Pablo Garcia Perez (@Tignari) March 16, 2020

Comportamiento ejemplar de los vecinos

Fue la peor noticia para el segundo día de aislamiento para la ciudad de Granada donde la inmensa mayoría de los vecinos siguen confinados en sus casas siguiendo las recomendaciones del ministerio de sanidad y las autoridades civiles. A las 20:00 horas cientos de personas volvieron a aplaudir a quienes están luchando contra el virus, cuidando a otras personas, dispensando medicamentos, facultativos y un largo etcétera de personas que luchan mañana, tarde y noche para que podamos vivir con cierta tranquilidad.

Hay importantes cambios en la movilidad en nuestra ciudad que podrían ir a más.

Y, sobre todo paciencia. Esto no ha hecho más que empezar. Las familias se organizan con un horario donde se reparten tareas y donde los juegos y la convivencia que no pueden tener habitualmente, ahora sí se pueden disfrutar de momentos especiales. Pero la recomendación sigue siendo quedarse en casa. No moverse. Ir a comprar el tiempo preciso y los medicamentos y alimentos precisos.

