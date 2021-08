Faltan boletines de denuncia de la DGT para guardias civiles de la provincia

La delegación de Granada de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado este miércoles que los agentes de la provincia en funciones de seguridad ciudadana no están disponiendo de suficientes boletines de denuncia de la Dirección General de Tráfico (DGT) "desde hace más de un año, y los que se entregan se hacen con cuentagotas".

En un comunicado, la AUGC ha indicado que ello está llevando a que se dejen de denunciar "infracciones graves al no disponer de estos boletines trípticos autocopiables", llevando "a muchas unidades a formular denuncia en cuartillas fotocopiadas, lógicamente sin número de expediente de tráfico, o copia para el denunciado".

Además, ha especificado que, "recientemente, una orden de la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada obliga a confeccionar las denuncias que sean de su competencia en los correspondientes boletines oficiales que poseen un número de expediente".

Ante esta "falta de medios", la AUGC ha explicado que "no llega a entender como el pleno siglo XXI aún no existan boletines de denuncia oficiales en número suficiente para toda la provincia, menos aún con la gran cantidad de dinero que entra en las arcas públicas bajo el concepto de infracciones de tráfico". Según la información de la que dispone esta asociación, esto "no estaría pasando" en la Agrupación de Tráfico que usa PDA para imponer las denuncias.

En este contexto, ha exigido a la Jefatura Provincial de Tráfico que aporte una solución definitiva a este "problema que desde hace años sufren los agentes de la Guardia Civil destinados en seguridad ciudadana de Granada y su provincia", y le ha invitado para que "estudie modernizar con medios más avanzados aquellas unidades que por su naturaleza imponen más denuncias de tráfico y que por ende se ven más perjudicadas".

Por último, la AUGC ha recalcado que apuesta por la modernización electrónica, "dejando atrás el papel" y ha anunciado que "en breve se realizará una batería de preguntas parlamentarias para llegar al fondo de la cuestión, para saber cuál es realmente el problema".