La estación de esquí de Sierra Nevada tendrá un refuerzo de bomberos la próxima temporada

La Diputación y los ayuntamientos de Granada y Monachil han acordado este martes crear un retén de bomberos permanente en Sierra Nevada durante la temporada de esquí, según ha anunciado el presidente de la institución provincial, José Entrena, que ha mantenido una reunión con los alcaldes de Granada, Francisco Cuenca, y de Monachil, José Morales.

Así, la Diputación asumirá los gastos de personal y el coste de adecuación de las instalaciones; el Ayuntamiento de Granada aportará equipamiento y ofrecerá a la plantilla de bomberos de la capital la posibilidad de prestar servicios extraordinarios en Sierra Nevada, y el Ayuntamiento de Monachil cederá al Consorcio Provincial de Bomberos las instalaciones que tiene en Pradollano y se hará cargo de los gastos de mantenimiento.

El retén estará formado por un mando, un conductor y dos bomberos, y supondrá un coste aproximado de 450.000 euros por temporada, a lo que hay que añadir la adecuación de las instalaciones que, según ha indicado Entrena, supondrá un coste de unos 95.000 euros, que también asumirá la Diputación a través del Consorcio.

Entrena ha subrayado que el servicio de bomberos en Sierra Nevada se viene prestando "con absoluta normalidad desde el parque Sur de Bomberos de Granada, que está incluido en el Consorcio Provincial" pero se ha apostado por "mejorar la prestación del servicio", ha indicado.

COLABORACIÓN AUTONÓMICA

Junto a ello ha recalcado que en 2014, el PP, entonces en el gobierno de la Diputación, dijo que la ciudadanía granadina no entendería que la Junta de Andalucía, a través de Cetursa, "que es la gran beneficiada del gasto público que vamos a realizar para mejorar el servicio, no participara en la financiación" y ha recordado que el pasado febrero el Parlamento andaluz aprobó una proposición no de ley, por unanimidad de todos los grupos, para instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha el retén en colaboración con la Diputación de Granada.

"Garantizamos que se va abrir de manera definitiva el retén de bomberos durante la temporada invernal en Pradollano y vamos a seguir demandado a la Junta de Andalucía que participe en la cofinanciación del servicio", ha asegurado. "Pase lo que pase, la Diputación y los ayuntamientos de Granada y Monachil pondremos en marcha el retén, pero seguiremos exigiendo a la junta que participe en la financiación del servicio".

Por su parte, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha destacado que hoy se da respuesta a una "reivindicación histórica, fruto del trabajo y de la alianza entre administraciones". A su juicio, que Pradollano cuente con un retén de bomberos propio es un paso importante para dotarla de mayores infraestructuras y servicios" y "para el Ayuntamiento de Granada es un orgullo poder anunciar la ubicación de este retén, y poder dar así respuesta y mayor seguridad a la estación de esquí, una de las estaciones de referencia del Sur de Europa".

El alcalde de Monachil ha mostrado su satisfacción por el acuerdo, pues si bien es verdad que hasta ahora estaban "cubiertos", ha dicho, la noticia de que haya un retén de bomberos durante la temporada de invierno es "magnífica, porque sin duda refuerza la seguridad".