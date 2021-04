Dos más dos = Infinito

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada ha mantenido este miércoles su petición a Cs, partido con el que comparte el equipo de gobierno local, para que "solucione los problemas en su casa, aclare las posturas y manifieste un criterio unitario" acerca de si hubo un pacto de "dos más dos" años en la alcaldía al inicio del mandato.

A preguntas de los periodistas, el primer teniente de alcalde, Luis González (PP), se ha remitido al posicionamiento oficial que ha expresado el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento y del equipo de gobierno local, César Díaz, pidiendo explicaciones al alcalde, como socio de gobierno, ante "las diferentes posturas de su partido".

Fue después de que el portavoz del Grupo de Cs y también del equipo de gobierno local, Manuel Olivares, apuntara este pasado martes a que Salvador, también coordinador provincial de la formación naranja, aceptó la propuesta de alternancia en la alcaldía a mitad de mandato que le propuso el entonces presidente provincial del PP, Sebastián Pérez.

Olivares, presente este miércoles en la convocatoria a los medios en que ha sido interpelado González, se ha reafirmado en esta postura, mientras que Salvador, en declaraciones a los periodistas, ha defendido que el pacto fue a cuatro años sin relevo en la mitad del mandato, y ha señalado que "a corto plazo" no se plantea cambios en la portavocía del Grupo de Cs.

Para el PP, según mantuvo Díaz este pasado martes, "Granada merece estabilidad" y un "gobierno estable", y su "interés" único es "Granada, por encima de todo, y su estabilidad".

El alcalde defiende que no hubo pacto de "dos más dos" y mantiene al portavoz de Cs en el Ayuntamiento

El alcalde de Granada y coordinador provincial de Cs, Luis Salvador, ha defendido este miércoles que el pacto con el PP en la capital granadina no incluyó la alternancia en la alcaldía a mitad del mandato, el conocido como "dos más dos", y se ha remitido a las direcciones nacionales de ambos partidos para apuntar a que no hay "ningún debate" sobre este tema, sobre el que se ha pronunciado en un sentido opuesto el portavoz de su formación en el Ayuntamiento, Manuel Olivares, que sigue en el cargo.

A preguntas de los periodistas, tras las declaraciones este pasado martes de Olivares, apuntando a un pacto de "dos más dos" en Granada, el alcalde ha señalado que está "absolutamente tranquilo" y que se remite a lo pactado en su día por las direcciones nacionales de ambos partidos, con las que tuvo contacto directo en las negociaciones, y en las que ha señalado que no ha habido cambios al respecto.

A partir de ahí, ha pedido ir "partido a partido y minuto a minuto", sin poder predecir lo que puede pasar "en 15 días o un mes", en unas declaraciones en que ha aludido en primer lugar a que, independientemente del mandato municipal de Granada, que se empezaba hace casi dos años en una "andadura" para cuatro, hay un escenario general de "política revuelta" en el que él trata de jugar un "papel institucional" como alcalde, aunque sea "tragando quina".

Ha lamentado que haya "mucho teléfono escacharrado" en torno a este debate, y ha hecho hincapié en que no quiere "entrar en ese juego" y mantener la "templanza" por el bien de Granada. Sobre si persistirá Olivares como portavoz del Grupo de Cs en el Ayuntamiento, Salvador ha señalado que no se plantea ningún cambio "a corto plazo".

Los pactos "no se negocian" según suben o bajan "las expectativas" de los partidos, ha defendido, remitiéndose en otro momento de sus declaraciones al acuerdo alcanzado entre Juanma Moreno y Juan Marín, en el ámbito andaluz, donde ambas formaciones gobiernan en la Junta.

Nieto (PP-A) afirma que lo que se pactara en el Ayuntamiento entre su partido y Cs se tiene que "cumplir"

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha manifestado este miércoles que él desconoce el contenido del acuerdo que suscribieron su partido y Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Granada, pero fuese el que fuese, se tiene que "cumplir".

En rueda de prensa, Nieto ha señalado que él cree en la política que cumple la palabra. "No conozco ese pacto, pero lo que se pacta se cumple y si eso se pactó, se tendrá que cumplir. El PP cumplirá siempre lo que acuerde", según ha indicado Nieto sobre si ambos partido pactaron o no una alternancia al frente de la alcaldía durante do años cada uno.

Ha insistido en que él desconoce lo que se pactó en Granada, pero que sí sabe que si el PP se compromete a una cosa, hay que "cumplirlo siempre".

"Es fundamental que el acuerdo, en la dirección que fuera, se cumpla y estamos a tiempo de que se pueda hacer", según ha indicado Nieto. "No sé si era el criterio del dos más dos o los cuatro años con el mismo alcalde, pero lo que se pactara que se cumpla", ha dicho.