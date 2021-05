La Casa de Zafra acoge la exposición de postales 'Imágenes viajeras hacia 1904'

La Casa de Zafra acoge desde este jueves la exposición 'Imágenes viajeras hacia 1904', una muestra compuesta por alrededor de 300 tarjetas postales de Granada y Andalucía que la compañía Photogob Co. Zurich imprimió a principios del siglo pasado. El concejal de Turismo, Manuel Olivares, y la directora del Legado Andalusí, Concha de Santa Ana, han enmarcado "esta nueva actividad cultural de gran calidad" en la línea de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Fundación.





"Una vez más la estrecha y fructífera colaboración entre la Agencia Albaicín y la Fundación el Legado Andalusí va a permitir que se inaugure una quinta exposición en la que la calidad de sus contenidos vuelve a enriquecer las visitas que se reciban en la Casa de Zafra", han coincidido, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota.





Entre las postales de Granada se encuentran numerosas imágenes de la Alhambra, que siempre ha ejercido un gran poder de atracción, pero también de sus calles más pintorescas, como la Carrera del Darro o la Cuesta de Santa Catalina, escenas costumbristas de gitanos en sus cuevas del Sacromonte, plazas como Bibrambla o Puerta Real y edificios singulares como el Corral del Carbón, la Capilla Real o la Cartuja. Además se muestran postales de Andalucía, fotocromos de otros lugares de España y del mundo, postales circuladas y otras piezas originales relacionadas con el mundo de la fotografía de la misma época.





Olivares ha invitado a la ciudadanía a visitar "esta exposición que nos muestra lo que era el Instagram y el Twitter de Granada a principios del siglo pasado, a través de un recorrido por las postales que supusieron dar a conocer nuestra ciudad en otros lugares". El edil ha hecho también un llamamiento ya disfrutar del patrimonio de Granada "y a hacerlo en un espacio como éste, en que recientemente hemos realizado una inversión de 10.500 euros en el arreglo de los tejados".





También Concha de Santa Ana ha apuntado que la exposición 'Imágenes viajeras hacia 1904' permite constatar la ha evolución de la vida durante más de un siglo así como el importante papel que Andalucía y Granada en particular tenían dentro de esta colección se puede comprobar que ya se habían convertido en un destino turístico.





La exposición muestra cómo, en un momento en el que no se había generalizado la fotografía de viajes, las tarjetas postales que comenzaron a difundirse a principios del siglo pasado supusieron un avance en el deseo de compartir los lugares que se habían visitado, a la vez que se convirtieron en una herramienta divulgativa y contribuyeron a fomentar el viaje.





En los primeros años del siglo pasado fueron muchas las imprentas que se dedicaron a imprimir tarjetas postales, como Hauser y Menet, Manes & Co, Laurent, Purger & Co., o Photoglob Co., cuyo trabajo se ha recogido en la muestra.