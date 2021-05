Carazo pide "un reparto equitativo y justo" de los fondos Next Generation

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación de Territorio, Marifrán Carazo, ha pedido este lunes en Granada al Gobierno central "un reparto equitativo y justo" de los fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, los denominados Next Generation.





Ha sido, según ha informado la Junta en una nota de prensa, durante su participación en los encuentros 'Cara a cara con líderes' de la Cámara de Comercio de Granada, donde Marifrán Carazo ha reclamado la inversión "que Granada se merece" para superar la crisis aludiendo a proyectos como la ampliación del Metro, el Corredor Mediterráneo a su paso por la provincia y su conexión con el Puerto de Motril así como la ejecución de la totalidad de los tramos de las canalizaciones de la presa de Rules.





En su participación en el foro de la Cámara de Comercio, donde ha sido recibida por su presidente, Gerardo Cuerva, y la vicepresidenta de esta institución, Amalia Torres-Morente, la consejera ha explicado que la pandemia del covid-19 ha generado una crisis sanitaria y económica sin precedentes que ha golpeado especialmente a Granada.





Carazo ha destacado que, para aliviar esta situación, el Gobierno andaluz ha logrado poner en marcha un acuerdo de medidas extraordinarias para la reactivación económica y social que va a suponer una inyección de 732 millones de euros gran parte de los cuales ya se han activado, pero sigue a la espera de que el Gobierno central "defina el reparto de los fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, los fondos Next Generation".





La consejera de Fomento ha incidido en que, a finales del año pasado, el Gobierno andaluz puso sobre la mesa 151 proyectos valorados en más de 35.000 millones para su inclusión en los Next Generation, pero que "de momento, no sabemos qué proyectos serán financiados aún ni el sistema de reparto". "Exigimos una distribución transparente y equitativa, basada en criterios de población, de tasa de paro, de repercusión de la crisis. No queremos más que nadie, pero tampoco menos", ha defendido.





En el caso de Granada, la consejera ha apuntado que se han planteado actuaciones que suman en torno a 3.840 millones de euros, "una cantidad que supondría todo un revulsivo para una provincia como la nuestra, una cantidad que Granada se merece para superar la crisis".





En ese listado se incluyen desde las canalizaciones de la presa de Rules al Corredor Mediterráneo pero también la conexión Granada-Bobadilla o el tren Granada-Almería, unos proyectos ferroviarios que Marifrán Carazo ha reclamado al Gobierno central. De hecho, le ha instado a sacar a licitación urgente la redacción de los proyectos como ha hecho el Gobierno con la ampliación del Metro de Granada para poder aprovechar los fondos europeos.





También ha aprovechado su intervención en el foro de la Cámara para recordar otras actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno andaluz para relanzar la economía, entre ellas la bajada de impuestos. "Mientras otros sólo piensan en subir impuestos, en implantar peajes en las autovías que tanto nos han costado eliminar, el Gobierno andaluz va a seguir bajando los impuestos para favorecer el consumo, la compra de vivienda, la inversión y la actividad empresarial en Andalucía. Aquí no se va a cobrar ni un euro en las carreteras autonómicas. Nuestro objetivo es bajar todos los impuestos para convertir a Andalucía en una de las regiones europeas más atractivas para invertir", ha subrayado la consejera.





En esa línea, ha añadido que "vamos a seguir reduciendo trabas administrativas, simplificando normas para agilizar la actividad económica". De hecho, la consejera ha anunciado que habrá un segundo decreto de simplificación de trámites administrativos que tendrá repercusión en la materia de puertos, áreas logísticas y proyectos de energías renovables en lo que respecta a las competencias de la Consejería de Fomento.





"Otro ejemplo de esta simplificación es el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, LISTA, una ley que, frente al laberinto de normas urbanísticas existente en Andalucía, es una norma clara y sencilla, fácil de entender, que aportará seguridad jurídica y que cuidará nuestro medio ambiente, porque urbanismo y medio ambiente pueden y deben ir de la mano y que agilizará trámites", ha indicado la consejera.





Marifrán Carazo ha destacado que a estas actuaciones en materia normativa se ha sumado una labor de Gobierno centrada en impulsar la actividad económica que en el caso de la Consejería de Fomento ha permitido que, aún en pandemia, no se parase ninguna obra y que se cuente con un presupuesto de 2021 que va a permitir impulsar importantes actuaciones en materia de movilidad, conservación de carreteras, nuevas infraestructuras y vivienda.





La titular andaluza de Fomento ha recordado importantes inversiones para reactivar la obra pública: los 103 millones de euros que el Plan Andalucía en Marcha destina a la provincia de Granada sólo de su Consejería con 51 proyectos previstos hasta 2023 y los 23 millones de euros del Plan Alhambra para mejorar el entorno del monumento y del Albaicín en su conjunto.





Entre las actuaciones de la Consejería, Marifrán Carazo ha mencionado las obras que se desarrollan en la carretera Loja-Ventorros de San José, donde la inversión supera los ocho millones de euros, o la adecuación funcional de la carretera A-330, que conecta con el parque industrial y tecnológico de Escúzar. Asimismo ha señalado que está pendiente de adjudicarse la rotonda de la Zubia, así como se trabaja en las VAU 9 y 10 y se ha avanzado para acometer la mejora de los accesos a la Alpujarra y la mejora integral del acceso a la estación de esquí de Sierra Nevada. Además de otras actuaciones importantes como la circunvalación sur de Motril, reactivada tras 15 años de espera, y la segunda fase de la reforma de la avenida Buenos Aires de Guadix.





Asimismo, la consejera ha destacado que el Plan Vive está permitiendo actuaciones muy interesantes como el programa de fomento del alquiler que en Granada va a permitir recuperar el edificio de La Madraza. Junto a ello, desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha destacado Marifrán Carazo, se han puesto en marcha una iniciativa para promover viviendas a precio asequible mediante la permuta de suelos por viviendas construidas por el promotor privado que en el caso de Granada se aplicará ofertando suelo pronto en el Parque Automovilismo.





También, ha añadido, AVRA está a punto de finalizar la última fase de trabajos arqueológicos de los suelos de Mondragones, que dará paso al proceso de reparcelación y urbanización que el pasado viertes se presentó al Ayuntamiento para su aprobación, y está impulsando el desarrollo de un proyecto urbanístico junto al Puerto de Motril.