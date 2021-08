Cámara Granada abrirá mañana el plazo para la presentación de solicitudes para las ayudas a la contratación y el autoempleo joven que concede en el marco de su Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE).

A las ayudas al empleo podrán acceder todas las empresas de la demarcación territorial de la Cámara que hayan contratado o contraten antes del 31 de diciembre a menores de 30 años por un periodo mínimo de 6 meses con jornada completa. El único requisito es que los jóvenes hayan recibido orientación vocacional dentro del PICE y estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Cada ayuda —las empresas pueden acceder a cuántas quieran— será de 4.950 euros. Cámara Granada convoca 60 ayudas de empleo joven.

En cuanto a las ayudas para el autoempleo, 8 en total con un importe de 600 euros, podrán acogerse a ellas los jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que hayan finalizado la orientación vocacional del PICE.

Cámara Granada destinará en total algo más de 300.000 euros en estas líneas cuyo objetivo es “reforzar nuestra lucha contra el desempleo juvenil”, según ha declarado el gerente de Cámara Granada, Joaquín Rubio.

En numerosas ocasiones, el presidente de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, ha apuntado “a las inaceptables cifras del paro juvenil” como uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad granadina y, en consecuencia, lo ha considerado uno de los grandes retos de la provincia y en concreto de la propia Cámara.

“Creemos que uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos todos en Granada es reducir drásticamente las cifras del paro juvenil. No vamos a generar desarrollo económico y social si no conseguimos que los jóvenes, los que tienen formación superior, pero también los que no la tienen, entren en el mercado laboral.





Las ayudas a la contratación que pueden solicitarse desde hoy, tienen fundamentalmente ese objetivo”, ha apuntado Joaquín Rubio.





Cámara Granada ha subrayado que en los primeros siete meses de 2021 cerca de 600 jóvenes han participado en el PICE, recibiendo en primer lugar una orientación vocacional y en segundo lugar participando en algunos de los 40 cursos que sobre diferentes sectores profesional ha organizado la Cámara desde enero.





En ese sentido, para Rubio “las ayudas son un paso más de un proyecto en el que la Cámara invierte algo más de 2 millones de euros en cada ejercicio”

A juicio de Cámara Granada, los incentivos en forma de ayudas pueden suponer un acicate más para que las empresas contraten jóvenes, “pero a la larga lo que nuestro programa PICE propone a las empresas es que puedan contar con jóvenes, formados específicamente en aquello que demandan y con ilusión por incorporarse al mundo laboral”.





Las ayudas a la contratación joven y el autoempleo son financiadas por el Fondo Social Europeo y el Gobierno de España a través de Cámara España. Forman parte de un paquete más amplio de ayudas, que incluirán ayudas a la internacionalización, la digitalización y la innovación, cuyo plazo se abrirá en la primera quincena de septiembre por un montante global de 2,1 millones de euros.