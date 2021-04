Advierten de un bulo sobre vacunas sin cita en Fermasa

La Junta ha advertido este miércoles en Granada de que se ha difundido un bulo por una aplicación telefónica que refiere una vacunación sin cita para personas de a partir de 60 años en Fermasa, en Armilla, en el área metropolitana granadina, con dosis de AstraZeneca y Pfizer.





El mensaje, que la Junta ha reseñado que es mentira, señala que si se tienen "conocidos/pacientes nacidos" entre 1954 y 1961 "pueden ir mañana todo el día", y que "según edad les toca Astra"; para el grupo de los nacidos "desde 1952 en adelante" difunde, también falsamente, que "se pueden vacunar con Pfizer (según edad)" y "sin cita el jueves y el viernes".





Sobre esta vacunación falsa en Fermasa, donde se está llevando a cabo la inyección masiva de vacunas con citas previas, la Junta pide específicamente que no se haga "caso de los bulos". "No acudas si no has sido citado", pide el Gobierno andaluz a través de su cuenta de Twitter en Granada.