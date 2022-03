Vox Salobreña se desmarca del comunicado que emite el Ayuntamiento apoyando al concejal de fiestas

Comunica el portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Salobreña, Manuel Martín, que muestra su desacuerdo con el comunicado publicado en relación a la situación de la Policía Local ya que, según apunta, “trasmite manifestaciones que no hemos hecho”.





El pasado fin de semana se celebraron en Salobreña las fiestas por el Día de Andalucía, tres días de festejos y conciertos en los que apenas hubo presencia policial. Un incidente en el que un joven resultó herido con arma blanca fue el desencadenante de las quejas de un sindicato policial sobre la falta de efectivos. Unos hechos que llevaron a convocar de manera urgente la Junta de Portavoces “de la que ha salido un comunicado que pone en boca de todos palabras que no hemos dicho”.





En este escrito se manifiesta que los portavoces han mostrado su apoyo al responsable de Fiestas a quien se le pidió la dimisión por los hechos acontecidos. “Hay tres grupos municipales que no han mostrado su posición al respecto por lo que no se pueden hacer públicas declaraciones en nuestro nombre que no hemos hecho”.





“Es inadmisible que el Ayuntamiento se convierta en portavoz de todos con un comunicado en cuyo contenido hay afirmaciones que no hemos realizado”, ha concluido Manuel Martín Montero, portavoz de VOX en el Salobreña.