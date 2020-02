VOX en la provincia de Granada apoya las reivindicaciones de los agricultores

VOX Granada nos comunica que se ha reunido con representantes de

las organizaciones agrarias Asaja, UPA, así como Infaoliva y Cooperativas

Agroalimentarias de Granada, que el próximo 19 de febrero han organizado una

manifestación por las calles de la capital.

Los representantes provinciales de VOX se unen a las reivindicaciones de las

organizaciones agrarias y piden soluciones para el campo ante una falta de

rentabilidad que pone en peligro el modelo productivo del sector. Por ello, requieren

de un compromiso de todos los agentes implicados en la cadena y de todas las

administraciones públicas, para ayudar a salir adelante a las 50.000 explotaciones

agrarias de la provincia, que dan de comer directa e indirectamente a unos 100.000

trabajadores.

Los afectados quieren hacer llegar el mensaje de que "el campo existe" y crear una

conciencia en la sociedad de los problemas del sector. Con las manifestaciones

programadas en favor del campo se busca el apoyo de los granadinos, para que

conozcan la realidad del momento que vive la agricultura, y lograr un reparto justo de

las ganancias de los productos.

PNL de VOX instando al Gobierno a apostar por una PAC más justa.

Hace escasos días, el grupo parlamentario VOX registró una Proposición No de Ley en

el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que apueste

por una PAC justa y beneficiosa para los agricultores españoles. La formación apuesta

por el producto español y por garantizar unas mejores condiciones para nuestros

agricultores. Por ello, el GPVOX insta con esta Proposición No de Ley al Ejecutivo de

Pedro Sánchez a:

1. Exigir en las instancias europeas correspondientes la aplicación del Principio de

Preferencia Comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en

todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten. Europa debe aplicar las

Defensas Comerciales apropiadas que defiendan su agricultura, de modo que los precios en campo tengan una rentabilidad digna, estableciendo a los países extracomunitarios cupos de volumen que eviten la sobreoferta, aranceles compensatorios lógicos que igualen costes de producción y ventanas que respeten las campañas agrícolas europeas. 2. Exigir a la UE la aplicación de unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plagas, no permitiendo residuos de principios activos prohibidos en la UE. 3. Ejecución de un seguimiento serio e independiente del impacto en el mercado de las importaciones de países terceros, para la aplicación, en tiempo, de la salvaguardia prevista en los Tratados, que se deberá solicitar con tiempo suficiente antes de la producción de daños. Exigir a la Comisión Europea la revisión urgente de los Tratados para negociar la extracción de aquellos productos agrícolas que, según el estudio de impacto, se demuestre que son perjudicados por la importación desde esos terceros países. 4. En tanto se renegocian los Acuerdos Internacionales, instar la compensación con Fondos Europeos de la PAC en la cuantía en que se estime el perjuicio. 5. No ratificar el acuerdo de MERCOSUR con la actual redacción. Los cítricos y sus transformaciones industriales deben salir del acuerdo, o aparecer como productos sensibles, marcando unos cupos limitadores apropiados que no perjudiquen la producción europea.