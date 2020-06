Visita institucional del Delegado de Turismo a Salobreña

INFORMA el Ayuntamiento de Salobreña que el delegado de turismo de la Junta de Andalucía, Gustavo Rodríguez, ha realizado esta mañana una visita institucional a la Villa en la que además de tratar diversas cuestiones relacionadas con las ayudas y certificaciones de calidad y seguridad de las playas, ha tenido ocasión de conocer algunos de los proyectos más importantes de la Villa junto a la alcaldesa, M.ª Eugenia Rufino y los técnicos municipales.

Una visita, ha explicado Rufino, que estaba pendiente tras una primera toma de contacto en septiembre y en la que se ha hablado de todos los proyectos actualmente en marcha y relacionados, no solo con turismo, si no con el desarrollo global del municipio como inversiones, solicitudes de ayuda, etc. Y aunque el encuentro ha sido muy fructífero, e incluso se ha realizado una visita a los terrenos del TH1, alcaldesa y delegado han quedado emplazados a un nuevo encuentro ya que no ha dado tiempo en una mañana a conocer de forma detallada otros espacios singulares como por ejemplo el casco histórico.

En cuanto a la declaración de Salobreña como “Municipio turístico”, un tema de gran trascendencia para la Villa, cuyo expediente se presentó en su día en la Junta de Andalucía estando actualmente a la espera de la convocatoria de la Comisión de valoración de los proyectos, el delegado ha expresado su compromiso de agilizar al máximo el procedimiento.

Rodríguez, que ha destacado el crecimiento de Salobreña y el potencial que tiene como municipio turístico, ha incidido al igual que la alcaldesa, en la necesidad de que todas las instituciones trabajen de forma coordinada para conseguir darle un impulso a la Costa Tropical y más en este verano tan duro y difícil para todos.”

Reunión con los empresarios de la Costa Tropical

En breve la Junta de Andalucía va a sacar las ayudas para destinos maduros y también las de emprentur y primetur dirigidas a empresas privadas para la mejora de sus tecnologías, accesibilidad, creación de empleo, etc.

Por ello el Delegado ha anunciado su intención de convocar en unas dos semanas a todos los empresarios de la Costa en Salobreña para informarles de dichas ayudas y que los interesados puedan solicitarlas “ya que hay un dinero destinado a ellas y no se puede perder un céntimo, dando así un impulso necesario a la Costa Tropical”.