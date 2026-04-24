El velero de crucero más grande del mundo atraca en Motril y redefine el lujo en el mar

El puerto de Motril ha recibido este viernes la visita del Club Med 2, considerado el velero de crucero comercial más grande del mundo. Esta escala es la primera de las doce nuevas recaladas previstas para la temporada, motivo por el cual los representantes institucionales del destino han entregado una metopa y diversos obsequios al capitán de la embarcación.

00:00 Volumen Cerrar José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril

Un gigante de la vela

Con 187 metros de eslora y cinco mástiles, el Club Med 2 combina la elegancia de la navegación tradicional con la tecnología más moderna, gracias a un sistema de propulsión diésel-eléctrico y 2.500 metros cuadrados de velas. Aunque el yate Koru de Jeff Bezos lo supera en eslora, el Club Med 2 se mantiene como el mayor velero de crucero comercial en activo, con capacidad para acceder a puertos más pequeños y exclusivos.

A bordo, 208 pasajeros son atendidos por una tripulación de 200 personas, disfrutando de una experiencia de lujo que redefine el arte de viajar por mar. El buque cuenta con 2.700 metros cuadrados de cubierta de teca, pasamanos de caoba, 164 camarotes de alto nivel y una gastronomía firmada por FERRANDI Paris, consolidándose como un símbolo de exclusividad en el sector.

Impulso al turismo de calidad

Las autoridades locales han destacado el valor estratégico de esta visita. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha señalado que "la llegada del Club Med 2 refuerza el posicionamiento de Motril como destino para cruceros exclusivos y de alta gama, consolidando nuestra estrategia de atraer turistas de calidad y diferenciador".

La llegada del Club Med 2 refuerza el posicionamiento de Motril como destino para cruceros exclusivos y de alta gama"

Por su parte, la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Motril, Susana Peña, ha subrayado el impacto positivo en la economía local. Según ha afirmado, "este tipo de escalas contribuyen a dinamizar el comercio local y proyectan la imagen de Motril como un destino atractivo, acogedor y con capacidad para recibir turismo de alto nivel".

00:00 Volumen Cerrar Susana Peña, concejal de Comercio

Este tipo de escalas contribuyen a dinamizar el comercio local y proyectan la imagen de Motril como un destino atractivo"

Desde la Diputación Provincial, el director general del Patronato de Turismo, Manuel Muñoz, ha recordado que "el Plan Estratégico de la provincia de Granada ha detectado que el crucero es una actividad turística importante". La travesía actual del Club Med 2, consignada por Motrilshipping, incluye paradas en Málaga, Cartagena, Valencia y Tarragona antes de dirigirse a la costa francesa.