Unidad y sensatez para salir de la crisis del pepino, según Fulgencio Torres

La crisis del pepino en la costa Tropical de Granada necesita "unidad y sensatez", así lo transmite en los micrófonos de COPE el Presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada y Presidente de Cooperativa el Grupo de Castell de Ferro, Fulgencio Torres.

La climatología y la crisis del coronavirus, se han aliado para fastidiar este año la campaña del pepino. La climatología ha hecho que se produzca mucho pepino y muy rápido, y el coronavirus y el cierre de la hostelería, ha hecho que el canal HORECA, que es donde se comercializan los productos en los sectores de la hostelería y restauración, con mucha venta, se venga abajo. La exportación al extranjero también ha flojeado mucho este año.

Y mientras los agricultores sin saber qué hacer con los muchos pepinos que tienen un precio muy por debajo del coste de producción.

Lo más inmediato es ponerse de acuerdo entre todos, agricultores y empresarios, en cómo eliminar excedente para equilibrar la balanza entre oferta y demanda, para que suban algo los precios, pero si no se hace entre todos, la Costa de Granada y la de Almería, no funcionará. Esto mismo paso en la anterior crisis del pepino de hace dos años y fué un auténtico desastre.

Fulgencio supone que si se dona producto a las asociaciones benéficas y lo que sobre se elimina en torno a un 25-30%, en unos 7 a 10 días se podría notar una mejoría en el precio, ya que no se espera que la producción, por ahora, se frene.

Por ahora no hay unidad para esto. Están a la espera que se pueda consensuar cómo hacerlo, pero no se puede tirar el producto, primero porque hay gente que necesita ayuda y segundo porque se da una imagen lamentable ver los pepinos tirados por cualquier sitio. Eso no puede ser.

El Presidente de Cooperativas también pide que la administración tiene que implicarse, tanto a la hora de retirar el producto y sobre el control para que las empresas comercializadoras no hagan acopio de pepinos a precios muy bajos, para almacenarlos y sacarlos al mercado cuando se recupere su valor. Esto en parte sucedió en la anterior crisis, y fué la puntilla para esa desastrosa campaña.

