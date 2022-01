El turismo de autocaravanas en el punto de mira

Comunica la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropcial, que el turismo en autocaravanas, también llamado “turismo itinerante”, está experimentando un considerable incremento, suponiendo un gran perjuicio en las zonas de costa no reguladas de forma clara y determinante.

Tal es la situación que, en concreto, en la playa de La Herradura y algunas zonas de Almuñécar como el paseo Reina Sofía de Velilla, este estacionamiento “masivo” está provocando un gran malestar entre empresarios, comercio y la propia ciudadanía, que ven cada día como las autocaravanas han ocupado la primera línea de los espacios de aparcamientos cerca de las playas, ACAMPANDO y realizando acciones que no están permitidas, impidiendo la rotación necesaria para que fluya la actividad en el municipio.









Según queda de manifiesto en las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Almuñécar, “en el artículo 7 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía confiere a los municipios la potestad normativa dentro de la esfera de sus competencias, estableciendo el artículo 9 del mismo texto legal que los municipios andaluces tienen determinadas competencias propias en materias tan diversas como tráfico y circulación de vehículos, movilidad, turismo, medio ambiente, salud pública, consumo y desarrollo económico, entre otras, competencias que concurren en la regulación de la actividad de las autocaravanas”.

Ante estos argumentos, desde la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical, “exigimos con urgencia la actuación municipal, vía policía local o inspecciones municipales, para evitar que todos los aparcamientos de la primera línea de las playas estén ocupado por autocaravanas, tal y como lleva ocurriendo en los últimos días en el paseo de La Herradura y Paseo Reina Sofía de Almuñécar”.

En la misma línea, una vez comprobada la ausencia de concreción en la ordenanza municipal en materia de Autocaravanas, pedimos al Gobierno Municipal “la actualización y concreción de la ordenanza en materia de aparcamiento de autocaravanas, ya que la actual, aprobada el 6 de julio de 2016, no se ajusta a las necesidades actuales en las que el turismo en autocaravanas es masivo, y requiere otras medidas que aclaren y concreten la prohibición del aparcamiento en playas, paseos y aparcamientos regulados para otro uso”.

Este estacionamiento no queda debidamente determinado, ya que puede caer en error la posibilidad de “aparcar y no acampar en estas zonas”. “El marco regulador que permita la distribución racional de los espacios públicos y del estacionamiento temporal o itinerante dentro del término municipal, con la finalidad de no entorpecer el tráfico rodado de vehículos, preservar los recursos y espacios naturales del mismo, minimizar los posibles impactos ambientales, garantizar la seguridad de las personas y la debida rotación y distribución equitativa de los aparcamientos públicos entre todos los usuario de las vías públicas, así como fomentar el desarrollo económico del municipio, especialmente el turístico”.





En cuanto al estacionamiento, la ordenanza determina: “Se reconoce el derecho de los usuarios de autocaravanas a estacionar en todo el Municipio de acuerdo con las normas de tráfico y circulación en vigor, sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en la presente Ordenanza para las vías urbanas y del especial régimen jurídico establecido para los espacios naturales protegidos, los terrenos forestales, los terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección por el planeamiento urbanístico, las zonas de dominio público y, en general, cualquier otro espacio especialmente protegido por la legislación sectorial que se ubiquen dentro del Municipio.”

Una situación preocupante que ha llevado a los empresarios de las playas del municipio, a exigir al Ayuntamiento de Almuñécar y al resto de los responsables municipales de la Costa Tropical, a tomar medidas urgentes para evitar que esta situación vaya en aumento, en perjuicio del sector turístico, comercial y del conjunto de la ciudadanía, “estableciendo y regulando espacios autorizados y debidamente acondicionados, para que el turismo de autocaravanas, tan importante como cualquier otra forma de viajar, se realice en las condiciones más adecuadas y cumpliendo la normativa que determine dónde y cómo”, concluyen.