El triatleta motrileño parte hacia Cabo Norte, en Noruega, en su aventura de más de 12.000 kilómetros

EFE.- El triatleta de Motril (Granada) Miguel González Pascual recorrerá desde este domingo más de 12.000 kilómetros en bicicleta para recaudar fondos destinados a adquirir productos de primera necesidad que serán enviados a Ucrania, así como para la investigación contra el cáncer.



Este deportista salió este domingo por la mañana desde Motril (Granada) acompañado durante los primeros 30 kilómetros por un grupo de ciclistas pertencientes a varios clubes de la comarca, y llegará a Cabo Norte en Noruega y volverá de nuevo a la costa granadina cruzando 18 países, entre ellos Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega e Italia.



La idea, explicó en el momento de la salida, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Motril, es hacer el recorrido de algo más de 12.300 kilómetros en poco más de 150 días para estar de vuelta después en el mes de octubre.



González destacó que la aventura en bicicleta la hará en solitario, aunque en algunos tramos irá acompañado por su esposa, Montse, que a la vez será la responsable del apoyo logístico, por lo que llevarán un vehículo por si necesitan cualquier cosa.



El triatleta indicó que ha confeccionado un calendario de esta prueba en el que tiene previsto realizar entre medias la VII edición del Soplaoman de Cantabria donde hará 10 kilómetrosa nado, 76 de trail de montaña y 112 en bicicleta de montaña, y en el Iroman de Barcelona que lo hará en homenje a Miguel Ángel Roldán que luchó frente a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA )



El objetivo es recaudar fondos para adquirir productos de primera necesidad para Ucrania, y de esta forma dar algo más de visibilidad a la situación por la que atraviesa su población y hacer que "el deporte y la solidaridad se den la mano" y además recaudar fondos para la investigación de la lucha contra el cáncer



La idea es recaudar más de 12.000 euros con personas que apadrinen cada kilómetro recorrido por el "simbólico precio de un euro o aportando la voluntad”, dinero que será canalizado tanto por el Ayuntamiento de Motril como por la Cruz Roja, que participan en la iniciativa, y que serán destinado a las campañas de auxilio de la zona.



La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, que ha estado en el momento de la salida, junto al concejal de deportes, Daniel Ortega, resaltó el gesto solidario de este deportista, que ya ha tenido la oportunidad de realizar diferentes retos de estas características con su participación en pruebas como el 'UltraMan UK', evento de triatlón de ultra-distancia celebrado en Bala (Gales), en la 'Titan desert', o en dos ocasiones en el “UltraTri Spain” que está considerada como una de las pruebas más duras que se celebran a nivel mundial. EFE

Miguel González a través de las redes sociales nos cuenta cómo ha sido el primer día

Agradecer a todos los asistentes que han venido esta mañana a despedirse y a los que no han podido pero se han acordado, hoy un día diferente, ayer nos dieron las 4 de la mañana con los pequeños detalles de última hora y nos hemos levantado a las 06:30 poco descanso y muchas ganas, hemos parado en Armilla a saludar a un gran amigo, y dado que era tarde hemos aprovechado para comer con otro en Granada, por la tarde he seguido pedaleando y Montse a seguido, con la mala pata que he pinchado dos veces, a tocando andar unos 5 km mientras Montse regresaba a por mi, al final nos hemos quedado a 18 km del objetivo de hoy, Colomera, quiero hacer el reto completo y nos hemos quedado en el mismo sitio, mañana los recuperamos, ya hemos empezado a sumar.