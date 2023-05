Tres preguntas para conocer al candidato de VOX en Motril Miguel Ángel López

Miguel Ángel López es el candidato de VOX a la alcaldía de Motril en las elecciones municipales del domingo 28 de mayo. Contesta a tres preguntas que plantea COPE Motril:

¿Por qué te presentas a estas elecciones?

"Me presento porque como ya sabéis, llevo trabajando cuatro años ya como concejal en la corporación municipal y el comité ejecutivo nacional Y Santiago Abascal decidieron que debería de volver a presentarme en estas elecciones y aquí estamos".



¿Cómo vas a mejorar Motril?

Nuestras propuestas pasan por el cuidado a las familias, la protección al comercio local, la búsqueda de inversiones (a base de bonificaciones a esas futuras empresas que se quieran implantar en nuestros diferentes polígonos industriales), la búsqueda de esos inversores, que por fin inviertan y quieran desarrollar el turismo en nuestro municipio; como sabéis tenemos una ciudad de 50.000 habitantes, pero que en alojamientos no llega ni a ser una ciudad de 20.000, eso es un gran handicap que tenemos ahí y en líneas generales también trabajaremos para conseguir que haya más cantidad de viviendas de protección oficial, para que los jóvenes y no tan jóvenes tengan opciones a adquirir su vivienda el día de mañana, pero siempre buscando ese motor que genere empleo que es la protección y la bonificación para esas nuevas empresas que serán las que el día de mañana desarrollen el empleo local, en base a las líneas que hemos marcado en un principio. Como no puede ser de otra manera y como venimos diciendo desde el minuto uno, con un control exhaustivo sobre el gasto público. A la hora de poder bajar impuestos, que también llevamos esa propuesta que es la bajada de impuestos, sobre todo el IBI, que verdaderamente hay que ser responsables y ver hasta donde se puede llegar para no trastocar mucho el funcionamiento de la administración local, que como sabéis, ha sufrido un periodo en el que ahora demanda muchísimos puestos de trabajo y que hay departamentos que están básicamente abandonados, así que de constituir este ayuntamiento, ver hasta donde se pueden bajar esos impuestos y aplicarlos para que las familias sobrevivan el día a día".





y pedimos un mensaje de petición de voto

"Yo pido que confíen en el partido que vela por la seguridad, por la transparencia, por la honestidad, por la protección al comercio, por la protección a la familia y que confíen en que somos unos buenos gestores y venimos a gestionar este municipio, como venimos diciendo y haciendo en todo el territorio nacional español . Desde aquí pedimos que confíen en nosotros, que confíen en mi equipo y que el próximo día 28 me den la oportunidad de poder ser uno de los gestores o ¿quién no lo dice?, el alcalde de la próxima legislatura".





