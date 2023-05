Tres preguntas para conocer al candidato de Motril Punto Es, Manuel Ruiz

Manuel Ruiz es el candidato de Motril Punto Es, en Motril en las elecciones municipales del domingo 28 de mayo. Contesta a tres preguntas que plantea COPE Motril:

¿Por qué te presentas a estas elecciones?

"Porque me considero un ciudadano comprometido y preocupado por su ciudad. Un ciudadano que ve año tras año como los partidos tradicionales no son capaces de resolver los problemas de los ciudadanos y veo un descontento tanto de funcionarios como de ciudadanos a pie. Veo una ciudad que no prospera como se merece y me duele que Motril esté así, por eso me presento, porque creo que para elaborar un Motril mejor, la única forma para cambiar las cosas es desde dentro y eso es lo que me mueve, la ilusión de cambiar las cosas desde dentro que no hay otra manera de hacerlo".

¿Cómo vas a mejorar Motril?

"En primer lugar, me siento rodeado de un equipo de personas que me acompañarán y me ayudarán a poner en marcha nuestro programa electoral, que es un programa electoral que cuenta con más de 165 medidas que dan respuesta a todas las necesidades y reivindicaciones que nos han dado nuestro ciudadano por las calles. En segundo lugar, contar con la experiencia y los conocimientos suficientes para hacerlo y por último lo haré posible con la participación de los ciudadanos, tanto a nivel individual, a través de los diferentes consejos de participación municipal que vamos a crear y lo vamos a fomentar . No se puede concebir un cambio si no es contando con la participación de los vecinos. Tenemos un programa grande, ambicioso, realista y posible de ejecutar y nuestro programa planteamos las medidas que eran posibles de cambio: ajuste del gasto público, gestión de los recursos austera, eficaz y eficiente, vamos a recortar el gasto público en materia de políticos…."

y un mensaje de petición de voto



"Pediros que el próximo 28 nos deis la oportunidad de demostraros que hay otra forma de hacer política. Que las cosas se pueden mejorar y que entre todos creemos ese Motril donde todos se sientan a gusto, por eso el próximo domingo 28 vota Motril.es".