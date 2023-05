Tres preguntas para conocer a la candidato de Centrados en Motril, Ángeles López

Ángeles López es la candidata de Centrados en Motril en las elecciones municipales del domingo 28 de mayo. Contesta a tres preguntas que plantea COPE Motril:

¿Por qué te presentas a estas elecciones?

"Nos presentamos a estas elecciones, porque desde centrados en Motril creemos que se pueden hacer las cosas de otra forma. Creemos que es necesario que exista un partido político que esté centrado en Motril y en sus necesidades, somos el partido de todos y somos un partido que no tiene techos, no queremos tener techos a la hora de tomar decisiones, ni que nadie nos cohíba a la hora de levantar la mano en un pleno o de llevar a cabo un proyecto o promover una reunión o no promoverla. Los intereses de Motril deben estar por encima de todas estas cosas y con lealtad institucional y con colaboración se puede llegar a muchísimos acuerdos, siendo un partido incluso pequeñito, independiente... bueno, pequeñito somos ahora, pero tenemos vocación de ser más grandes, incluso tenemos vocación de ser gobierno".

¿Cómo vas a mejorar Motril?

"Desde centrados en Motril queremos mirar al futuro, queremos ya empezar a diseñar la ciudad que queremos para dentro de 10,15 o 20 años y para eso tenemos que iniciar trámites importantísimos de futuro, como es que el Ayuntamiento ceda unos terrenos municipales a la junta de Andalucía para poder albergar a futuro, tanto un hospital nuevo con todas las especialidades y accesibles, ya no solamente de nuestra ciudad, sino también de toda la comarca la Alpujarra, sino que también queremos ceder unos terrenos para que se construya un centro de salud en la zona sur de Motril. No podemos tener los centros de salud colapsados, no puede ser que una ciudad como Motril, que atienda a toda la comarca de la costa y además a las Alpujarras, los servicios sanitarios y las infraestructuras sanitarias sean de tercer orden. Tenemos que pensar y tener altura de miras y para ello tenemos que iniciar todos los trámites posibles para que no futuro Motril cuente con una servicios sanitarios dignos y de calidad".

y un mensaje de petición de voto

"El voto útil es votar a centrados en Motril. Es votar a los motrileños y motrileñas, a nuestra ciudad, votar a centrados en Motril es votarte a ti. Va a ser el aliado de todos los sectores productivos y de todos los motrileños, no vamos a defraudar a nadie, somos un grupo de gente ilusionada, preparada, comprometida y con un programa electoral ambicioso y con alturas de miras. Tenemos un proyecto serio, comprometido, es el partido de todos sin excluir absolutamente a nadie, por ello, las puertas de centrados en Motril están abiertas para todo aquel que venga a aportar y a sumar. Vota Centrados en en Motril".