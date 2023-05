Tres preguntas para conocer al candidato de Andalucía por Si Motril, David Martín

David Martín es el candidato de Andalucía por Sí a la alcaldía de Motril en las elecciones municipales del domingo 28 de mayo. Contesta a tres preguntas que plantea COPE Motril:

¿Por qué te presentas a estas elecciones?

"Me presento nuevamente en este próximo mandato a la alcaldía del pueblo al que quiero, amo y siento, porque creo que podemos aportar ideas y este gobierno, que no va a tener mayorías, va a necesita un relevo generacional. Los protagonistas de los plenos, como bien sabes en estos últimos cuatro años y en estas últimas dos décadas, son personas comprometidas con el pueblo, pero creo que ya finaliza su etapa política porque viene gente detrás con ganas, con ilusión y sobre todo con perseverancia, pues seguiré luchando por este pueblo. Entramos en política todos para mejorar la vida de las personas y como ello lo llevamos a efecto y hemos demostrado nuestra impronta, por eso nos presentamos nuevamente".

¿Cómo vas a mejorar Motril?

"Hemos sido todos usuarios del plan de ajuste de muchos servicios que hay ahora que recuperar, porque ya finaliza el plan de ajuste, nos faltan policías, nos faltan Bomberos, oficiales del servicio de mantenimiento, que prácticamente está al mínimo, faltan muchas personas en distintos ámbitos del ayuntamiento, porque en estos 10 años se han jubilado y no se han repuesto esas plazas. También queremos invertir en la ciudad. En este mandato se han aprobado algunos proyectos empresariales y constructivos que llevaba más de cinco años de expedientes a los despachos y no solo en nuestro ayuntamiento, sino también esperando trámites burocráticos de la junta de Andalucía, creemos que esto hay que agilizarlo, no se puede permitir. Tenemos que hacer una administración ágil y sobre todo que cumpla con los plazos rápidos, que es lo que exige la ciudadanía".

y un mensaje de petición de voto

"Nuestro mensaje para este próximo domingo es que existen nuevas formaciones políticas que quieren llegar a formar parte del próximo gobierno y de la próxima corporación y está claro que no va haber ninguna mayoría absoluta, esto ya te lo adelanto a ti y a tus radioyentes y nosotros nos presentamos como el primer día, con mucha ilusión, llegamos con muchas ganas de trabajar por y para Motril y las personas que habitan en este municipio ya lo saben. El domingo todos estamos llamados a las urnas, estamos en un estado democrático y de derecho y tienen en sus manos el futuro de la ciudad. Nosotros pedimos el voto para Andalucia por Si porque entendemos que es el voto útil para el cambio y que no le vamos a defraudar a nadie. Ya nos conocen, han visto que seguimos trabajando en la oposición para hacer ciudad y como no, con su cariño, su voto y sobre todo con su confianza estaremos Andalucia por Si en el próximo gobierno municipal".