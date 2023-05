Tres preguntas para conocer a la candidata de IU-Verdes Equo en Motril, Inma Omiste

Inma Omiste es la candidata de IU Verde_ Equo a la alcaldía de Motril en las elecciones municipales del domingo 28 de mayo. Contesta a tres preguntas que plantea COPE Motril:

¿Por qué te presentas a estas elecciones?

"Pues mira principalmente y personalmente me presento porque tengo un compromiso político con la formación a la que represento: Izquierda Unida Verdes-Equo, porque me parece una formación sólida y coherente y porque creo que merece mucho la pena la gente que hay dentro. Nosotros somos además una candidatura muy joven, la mayoría son caras nuevas y eso me hace estar muy ilusionada con la candidatura que presentamos este año y espero de verdad tener una buena respuesta en las urnas. Y nosotros, sobre todo, porque la candidatura que yo represento queremos ayudar sobre todo a las capas populares, a la mayoría social, que a veces está un poco olvidada desde las políticas institucionales que se hacen y sobre todo reducir las desigualdades en Motril, que en estos últimos cuatro años creo que se han incrementado y en resumen, para mejorar la vida de las personas, que nosotros lo que queremos es un compromiso para mejorar Motril, para asegurar el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos y que se puedan quedar en nuestra tierra".

¿Cómo vas a mejorar Motril?

"Lo basamos en tres ejes principalmente. El primero sería regenerar la política municipal, porque los últimos años cada vez hay más desafección hacia la ciudadanía con respecto hacia los cargos públicos, porque a veces desde el Ayuntamiento se pierde la perspectiva de la realidad del día día, entonces creemos que es importante regenerar toda la política municipal. Trabajar de manera eficaz, de manera honrada y sobretodo de manera transparente, que los ciudadanos sepan hasta el último céntimo que nos gastamos y en qué se gasta en el Ayuntamiento, creo que se lo debemos a la ciudadanía. Luego nosotros creemos que lo más importante es recuperar los servicios públicos. En los últimos cuatro años los servicios públicos se han desmantelado y para nosotros es un reto importante recuperar por ejemplo algo tan básico como el deporte municipal de base, que ha desaparecido prácticamente, esa piscina cubierta que lleva dos años con cierres intermitentes y cerrada desde noviembre. Apostamos por los servicios públicos, como puede ser asegurar la continuidad de la residencia San Luis, dotarla demás en recursos económicos y también mejorar el enbellecimiento de Motril, que los últimos años el centro está mal, ya no solo en los barrios de la periferia y necesitamos dar una vuelta importante a Motril, a las instalaciones deportivas… En fin hace falta dar la vuelta a todo el Ayuntamiento y nosotros tenemos las ganas de hacerlo y creo que somos capaces de llevar a efecto todo esto y sobre todo, otro punto importante sería acabar con la conflictividad laboral que hay en el Ayuntamiento, pero sin promesas previas. Nosotross lo que pretendemos es trabajar día día y estoy segura que trabajando día día y sentándonos con la gente se podrá avanzar en mejorar las condiciones laborales del Ayuntamiento de Motril".

y un mensaje de petición de voto

"Nosotros, desde la candidatura que encabezo, Izquierda Unida Verdes-Equo, con el apoyo de Más País, nosotros creemos que ha llegado el momento del cambio, de tener un gobierno realmente de izquierdas, que sea progresista, que sea feminista, que sea ecologista, porque nosotros apostamos por una gestión honesta, una gestión transparente y que nos permita sobre todo crecer económicamente, pero sin arrasar nuestro entorno, respetando lo que tenemos. Siempre hemos apostando y seguiremos apostando por el empleo y la economía local, apoyando siempre a lo nuestro, y sobre todo nuestro compromiso es crecer juntas para tener una vida mejor. Vamos a defender siempre lo común, siempre vamos a estar al lado de la mayoría social y entre todas estoy segura de que vamos a conseguir un futuro mejor para nuestros hijos y nuestras hijas".









