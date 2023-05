Tres preguntas para conocer a la candidata del PSOE en Motril, Flor Almón

Flor Almón es la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Motril en las elecciones municipales del domingo 28 de mayo. Contesta a tres preguntas que plantea COPE Motril:

¿Por qué te presentas a estas elecciones?

"Primero por una vocación desde que era chica, era mi sueño, ser Alcaldesa y además ahora aparte de la ilusión, que también me da una lista muy renovada, tengo también la experiencia adquirida en esos cuatro años de gobierno, así que pienso que es mi mejor momento para ofrecerle a los motrileños y motrileñas".

¿Cómo vas a mejorar Motril?

"Lo primero que tengo clarísimo que voy a hacer es lo que los ciudadanos y ciudadanas me están diciendo desde que entré a la alcaldía y por supuesto en estos cuatro años de oposición. Motril necesita una ciudad amable y eso significa una ciudad limpia, segura y adaptada, con accesibilidad, ese va a ser, sin lugar a duda, mi gran caballo de batalla y el que voy a asumir desde el minuto cero".

y un mensaje de petición de voto

"Tengo una fuerte vocación de servicio público. Tengo un sueño desde niña que es ser alcaldesa y tengo la necesidad de devolverle a mi ciudad tanto como me ha dado y creo que, como decía antes, se dan todas las circunstancias, la ilusión y el empuje de mucha gente nueva que me acompaña en este viaje, muy formada, con muchas ganas y sobre todo creo que tengo ese plus de ser conocedora del funcionamiento de una alcaldía, de una estructura tan pesada como un ayuntamiento y creo que esa ilusión, esas ganas y esa fuerza, van a darle a Motril la fuerza que necesita para alcanzar su objetivo".