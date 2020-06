Torrenueva Costa presenta su mejor cara en la Fase 2

El alcalde de Torrenueva Costa, Plácido Lara, nos cuenta esta mañana a COPE como están sus playas para poder disfrutar ya del baño y cuales son los propósitos para la temporada de verano de este año.

Mientras que llegen los auxiliares de la Junta de Andalucía para vigilar las playas, que serán 22 y llegarán sobre el 20 de junio, será Protección Civil quien se encargará de informar a los bañistas de lo que se puede y no puede hacer en las playas así como recordar que se guarde la distancia de seguridad y controlar el aforo.

La arena está nivelada, se están instalando cuatro torretas de megafonía para avisar cuando esté el aforo completo y se informará de las playas colindantes con espacio disponible. Por ahora no hay horario pero a mediados-finales de junio se abrirá a las 9:30h y no se permitirá poner la sombrilla antes y cuando se vayan deben llevárse los enseres, ya que los que queden desocupados se retirarán. No habrá horario de cierre.

Este año la limpieza será más eshaustiva, si cabe.

En esta fase 2 ya también funciona el Ayuntamiento de forma presencial, con todas las medidas de seguridad, pero si se pide cita previa, mejor.

Plácido también nos comenta que esta semana visita Torrenueva Costa el delegado de Turismo de la Junta en Granada, Gustavo Rodríguez, para conocer el proyecto de restauración del Aljibe, que comenzará en Breve y visitar el mirador que esá a punto de ser inaugurado, entre otras cosas.

http://www.torrenuevagranada.es/