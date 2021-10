"El tomate gordo va a ser un problema porque Marruecos nos está superando en Europa", nos dice Alfonso Zamora

ECOHAL Andalucía, la Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas está presente en Fruit Attarction en Madrid, acogiendo a las muchas empresas que representa y apoyando el magnífico trabajo que vienen desarrollando.

Hablamos con su gerente, Alfonso Zamora, con quien analizamos el desarrollo de la feria, con algunas ausencias consecuencia de la planificación por el COVID, pero con buena participación de negocio a pesar de todo.

También comentamos el decreto que pretende poner en marcha a corto plazo el gobierno, prohibiendo los embases de plástico de pequeño formato en el sector hortofrutícola, sin escuchar al sector, algo que puede perjudicar al producto al quitarle esta protección, como pasa por ejemplo con el pepino holandés, que ha demostrado que la envoltura de plástico, no solo facilita su transporte y manipulación, sobre todo en tiempos de pandemia, si no que ayuda a la conservación del producto. De no ser así se perdería mucho producto.

Otro asunto que nos comentaba Alfonso es que