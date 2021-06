"Todo lo que se está haciendo e inaugurando es fruto del trabajo del gobierno anterior", dice Flor Almón

Flor Almón, secretaria del PSOE de Motril nos cuenta en COPE como el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad las propuestas del PSOE para la reforma integral del albergue municipal de animales y para la instalación de estaciones de mantenimiento y arreglo de bicicletas en distintos puntos del municipio. El Consistorio se ha comprometido también, como habían pedido asociaciones de agricultoras y agricultores de Motril, Carchuna y Calahonda, con las reivindicaciones del sector de obtener precios justos por sus productos, mayor control de las exportaciones de terceros países, terminar con el reetiquetado y la implicación de la Junta para crear un sistema de gestión de crisis de precios ágil, universal y accesible.

La secretaria general de los socialistas motrileños, Flor Almón, ha agradecido el respaldo de toda la Corporación a estas tres iniciativas del PSOE que, ha subrayado, “parten de la propia ciudadanía” y buscan contribuir al bienestar de motrileños y motrileñas y a solucionar problemas a las inquietudes de nuestros vecinos y vecinas.

“La mejora de las instalaciones del Albergue Municipal de Animales, cuyo estado es bastante preocupante, es urgente, necesaria y la estaban pidiendo insistentemente personas y asociaciones en redes sociales. Motril debe tener un espacio donde los animales tengan un trato digno, hay mucha gente preocupada por ello. Precisamente por eso entendemos que es necesario que las protectoras formen parte de su gestión”, ha indicado Almón, que ha afirmado que es el momento para ello porque se está redactando el nuevo pliego de condiciones para adjudicar su gestión. “Es la oportunidad de hacer algo bueno por los animales y dar respuesta a tantos amantes de los animales. Obras son amores y no buenas razones”.

Por otra parte, se ha dado luz verde para la instalación de estaciones para la reparación y el aparcamiento de bicicletas en lugares turísticos y frecuentados por ciclistas. La portavoz socialista ha indicado que gracias a esta petición hecha por aficionados al ciclismo, “habrá pronto una en la plaza de las Autonomías, dando con ello respuesta a aficionados al ciclismo y a empresas que se dedican al turismo vinculado con la naturaleza y el deporte. Es positivo para una ciudad a la que preocupa el deporte y quiere crecer turísticamente disponer de estas estaciones, que no requieren mucho espacio ni van a suponer una inversión gravosa para el Ayuntamiento”, ha comentado.

Finalmente, el Pleno ha aprobado la moción del PSOE que recoge el sentir de las agricultoras y agricultores de Motril, Carchuna y Calahonda, preocupados porque haya precios justos para sus hortalizas y frutas, que tanto esfuerzo y trabajo les cuesta cultivar y sacar adelante.

“Además, piden el control de las exportaciones de terceros países, acabar con el reetiquetado y la implicación de la Junta para crear un sistema de gestión de crisis de precios ágil, universal y accesible. Son reivindicaciones justas que esperamos sean tenidas en cuenta y que también vamos a llevar al Pleno de la Diputación, donde el presidente, José Entrena, ha garantizado su apoyo sin fisuras. Aparte, irá a la próxima Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. El campo es nuestro principal pilar económico. Hay que cuidarlo y protegerlo, y que el duro trabajo de tantas mujeres y hombres tenga la valoración que merece”, ha argumentado.

También hemos preguntado a Flor sobre los dos años de gobierno municipal en esta legislatura y nos comentaba que "yo no veo mucha diferencia con lo que yo dejé. A mí los vecinos me siguen pidiendo lo mismo, la única diferencia es que yo admitía los problemas que teníamos de suciedad y de mantenimiento. Yo creo que hay que tener la humildad suficiente como para asumir que Motril es una ciudad muy grande, muy complicada, con muchos anejos y con muchos problemas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, una ciudad que vive mucho en la calle y claro cuando se vive en la calle llueve poco es difícil de mantener."



"Para mí es una satisfacción ver que se van haciendo proyectos como el de la Calle Ancha hasta el del Parque de los Pueblos de América, el edificio de asuntos sociales… Son proyectos para los que nosotros conseguimos el dinero con los fondos EDUSI que dejamos proyectados.

Todo lo que se está haciendo e inaugurando es fruto del trabajo del gobierno anterior, lo cual me parece bien que se sigan haciendo y con respecto a la limpieza y el mantenimiento solo hay que salir a la calle y si uno no está muy ciego o muy viciado de lo propio, se ve que las cosas por desgracia, siguen con la misma falta de mantenimiento, De limpieza, con las hierbas,… ", nos comentaba Flor Almón.