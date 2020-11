Toda la información sobre la campaña de vacunación de la gripe en la Costa Tropical de Granada

La epidemióloga del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Pilar Carrasco, nos recuerda en COPE la importancia de vacunarse contra la gripe para las personas de riesgo.

Nos explica la campaña de vacunación de la gripe 2020-21 puesta en marcha por las autoridades sanitarias andaluzas, tan complicado por la convivencia con otro virus como es el coronavirus, haciendo especial hincapié en la imperiosa necesidad de vacunar a distintos colectivos que son imprescindibles en la sociedad como sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesorado, cuidadores y trabajadores de resindencias de mayores,... además de las personas de riesgo como son los mayores de 65 años, embarazadas, personas con patologías crónicas, bebés prematuros, niños que convivan con abuelos,...

El resto de la población no tiene por qué vacunarse, si no lo hace nunca.

Pedir cita para vacunarse es tan sencillo como entrar en Salud Responde y ahí nos aparece la ventana para ello

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-mediafile_sasdocumento/2020/instruccion_campana_20_21.pdf

Con Pilar Carrasco también hemos comentado la importancia de la responsabilidad personal para no contagiarnos ni contagiar por coronavirus, por el grave riesgo que corren muchas personas, sobre todo nuestros mayores y para no colapsar los centros sanitarios.

Es tan sencillo como usar correctamente y en todo momento las mascarillas, la higiene de manos y usar los geles hidroalcohólicos, mantener el distanciamiento social y ventilar bien los espacios cerrados. "La situación es grave y no se puede tomar a broma" . En la provincia de Granada la presión hospitalaria es muy alta y no debemos acudir al médico a no ser que sea algo importante.