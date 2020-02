Teatro en inglés, flamenco, Improvisto, poesía y teatro dan contenido cultural a esta semana en Motril

El Ayuntamiento de Motril nos cuenta que la atonía de las semanas centrales del invierno no se refleja en la actividad cultural sino que, al contrario, viene redoblando su cartelera de propuestas y en la semana corriente el Área de Cultura ofrece algunas de las más significativas de las programadas.

Destaca la conferencia que impartirá el crítico flamenco de Canal Sur Radio y Televisión, Manuel Curao, sobre la figura de Camarón, el próximo jueves día 13 a las 20.30 h, en el Museo Hernández Quero. El acto ha sido una iniciativa de la Asociación Cultural y Peña Flamenca Ciudad de Motril, un colectivo sobre el que el concejal ha destacado “el esfuerzo y el amor que ponen en la difusión del flamenco en nuestra ciudad”. En definitiva, 40 años de una leyenda viva y una referencia del arte más universal.

Por otro lado, y de manera inmediata, este martes se realizarán tres pases de The Legend of the golden compass, protagonizada por la compañía En la luna teatro, concertada con centros educativos “una actividad de la que nos sentimos muy orgullosos, no sólo por la posibilidad de ofrecer teatro en inglés para los escolares, sino porque los chavales hacen suyo el teatro”, indicaba Muñoz Pino.

El viernes 14, vuelve igualmente un evento tan consolidado como atractivo y con amplia respuesta de público. Se trata del Freak Show De Improvisto, a cargo de la Asociación Cultural Téâtre des Vampires, con varias temporadas ya a la espalda en el Calderón y con el aval de acercar este espectáculo a numerosos puntos de la geografía provincial, con un éxito destacado en todas sus actuaciones. Será a las 20.30 horas. Ese mismo día, también a dicha hora, el ciclo Poesía en los Museos con

Antonio Chicharro, quien disertará sobre la poesía de Ladrón de Guevara. “Los encuentros de poesía ya se han convertido en un acontecimiento señalado en el calendario cultural”, subrayaba el edil de Cultura.

Por último, “Preludio” será la obra teatral de la que se podrá disfrutar en el Teatro Calderón el sábado 15. Se trata de Preludio, sobre la vida del pianista León de Vega. Con un mensaje “muy duro a nivel humano”, según destacaba Miguel Ángel Muñoz en torno a un montaje calificado de extraordinario por toda la crítica. Será a las 21 horas, con entrada a 10 y 12 euros.

Homenaje póstumo

El responsable municipal de Cultura del Ayuntamiento de Motril ha querido tener un recuerdo especial hacia la soprano Mirella Freni, una de las figuras mundiales de la ópera de la segunda mitad siglo XX, fallecida el pasado domingo. “Es un deber de las instituciones culturales que tengamos ese recuerdo y ese pequeño homenaje hacia las personas que han influido decisivamente en el devenir cultural de nuestra sociedad contemporánea”, expresó el edil.