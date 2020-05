La tasa de contagios de COVID19 en la Costa Granadina es de las más bajas de Andalucía

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, se manifiesta en las redes sociales indignada por la decisión del Gobierno de España de dejar a la Costa Granadina en la Fase 0, cuando nuestra tasa de contagios es la más baja de Andalucía:

-Hoy nos levantamos con una noticia que no hace más que indignarme más: “LA COSTA Y LA ALPUJARRA TIENEN LA TASA MÁS BAJA DE CONTAGIOS POR HABITANTE DE ANDALUCÍA”, ojo, la más baja de Andalucía y aún así, no hemos pasado de fase. Los motrileños hemos hecho nuestros deberes, hemos parado casi en seco la expansión del COVID-19 en nuestro municipio, y aún así, con el esfuerzo que hemos hecho, no pasamos de fase, con las consecuencias sociales y económicas que esto conlleva.

Ayer, Fernando Simón, representante del Ministerio de Sanidad, reconoció que se han podido “cometer errores”. Solo espero que si ha sido así en Motril, se enmiende el error a la mayor brevedad posible. Porque, repito, nosotros hemos cumplido, los motrileños y motrileñas hemos hecho nuestros deberes.

Eran muchos los comercios, bares y restaurantes que tenían intención de abrir mañana lunes con todas las medidas sanitarias, en caso de haber pasado de fase, porque la gente quiere abrir sus negocios, quiere trabajar, quiere aportar a la recuperación de nuestra economía. Y lamentablemente van a continuar con los cierres echados. Una vez más, social y económicamente volvemos a ser los grandes perjudicados.-

Consecuencias en Motril de no pasar a la Fase 1 el próximo lunes 11 de mayo

Tras la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España de que la provincia de Granada y, por lo tanto, Motril, no pasa a la fase 1, el Ayuntamiento ha decidido aplazar la apertura del punto limpio de la ciudad.

Lamentamos los perjuicios que podamos ocasionar y ahora más que nunca, por favor, absténganse de sacar enseres a la vía pública.

‼️ Nos estamos jugando nuestra salud y pasar a la Fase 1.

Igual sucede con el Cementerio Municipal