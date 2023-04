También se suspende la reunión prevista con Medio Ambiente sobre el ferrocarril Motril-Granada

En este martes también hemos conocido otra importante reunión que tenía lugar en este día y se ha aplazado hasta mayo. En esta ocasión era entre el Puerto de Motril, los empresarios de la costa y el Ministerio de Medio Ambiente, con el secretario de Estado.





Hablamos con Javier Rubiño, presidente de AECOST, la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, que nos comenta que “ son aplazamientos que vienen de otros aplazamientos. No es el primer aplazamiento que tenemos en una reunión, ni en la otra… Cuando surgió esta reunión estando en Madrid en el despacho de Hugo Morán, el secretario de Estado, ya hubo un aplazamiento directamente al día 11 y nada, la semana pasada tuvimos conocimiento del aplazamiento de esta reunión del ferrocarril, que es muy importante porque el plazo se acaba y si no conseguimos el apoyo del gobierno de España en el trazado de esa línea, la Unión Europea no va a dibujar esa línea entre el Puerto De Motril y Granada, que es el único puerto que no la tiene“.





Sobre el aplazamiento de la reunión para tratar las canalizaciones de Rules, el presidente de los empresarios nos dice que “sigue el partido de ping-pong, nosotros seguimos la pelota de un lado a otro, nos siguen engañando. Esto no es un problema de agenda, es un problema de prioridades. Yo siempre he dicho que hay territorios de primera, de segunda… Y nosotros somos de tercera“, nos explica Javier Rubiño.





Con el también hemos comentado la propuesta que se va a hacer a los regantes de convocar una huelga general y nos dice que “ este tipo de actuaciones yo le digo que por experiencia, el esfuerzo tan grandísimo que hicimos con la manifestación y si hacemos una huelga, al final la huelga solo la sentimos nosotros, pero esto no llega a ningún lado, ya que en Madrid y en Sevilla no se enteran. Esto habrá que hablarlo muy bien, habrá que proponerlo en la Plataforma, tendremos que debatirlo y ver de qué manera esto hace que nos escuchen y esto hace que nos posicionen en el mapa y sobre todo, que se realicen las cosas. Estamos en un bloqueo, en un nulo avance y esto desmotiva a cualquiera y claro, lógicamente, pues pensamos vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a hacer lo que haga falta para que nos escuchen. Si es que entiendo perfectamente a Fernando Moreno", concluye el presidente de los empresarios.