La solidaridad y el deporte se unen para donar alimentos por cada canasta de baloncesto

Nos recuerdan desde el Ayuntamiento de Motril, que la tarde del 27 fue divertida, deportiva y solidaria. El tridente de intenciones con el que el que el Club Baloncesto Motril y el grupo hortofrutícola La Caña, con el respaldo del Área de Deportes del ayuntamiento motrileño, pretendieron obtener un kilo de alimentos con cada encestado correcto que el público consiguiese marcar en la canasta instalada en el paseo de Las Explanadas. El objetivo y el destino de esta actividad era colaborar con el Banco de Alimentos de Motril. Y, una vez más, niños y adultos hicieron gala de su intención de ayudar a los más desfavorecidos.

La participación, en el acto, de la alcaldesa de Motril y de varios miembros del equipo de gobierno tuvo su instante simpático ya que la primera edil consiguió encestar y apuntar un tanto solidario que animó al resto de los concejales: “Motril vuelve a demostrar que es un pueblo solidario, y tengo que felicitar tanto al Club Baloncesto como al Grupo La Caña que añade a su excelencia de producción su intención siempre al-truista”, dijo la primera edil.

El concejal de Deportes, Daniel Ortega, se mostró encantado “porque el deporte vuelve a exhibir su lado más comprometido con la sociedad; por eso, desde el Área de Deportes siempre estaremos dispuestos a escuchar este tipo de propuestas”.

Una tarde-noche en la que el grupo La Caña no dio abasto a ir entregando unidades de alimento correspondientes a cada encestado. Su directora de marketing y comunicación, Tania López Carmona, transmitía la alegría de este grupo comercializador ante la respuesta de los motrileños: “deporte y solidaridad van juntos y ahí siempre van a encontrar al grupo La Caña”, decía López Carmona.

La repercusión de la convocatoria dejó muy ilusionados a los miembros del Banco de Alimentos. Su presidente, Antonio Maldonado, no tenía palabras de gratitud suficientes: “es un gesto fantástico, y sin lugar a dudas si no fuera por las empresas de la zo-na no podríamos hacer nada; ha sido algo muy bonito, sobre todo cuando podemos decir que existen muchos necesitados en nuestra zona”, expresó Maldonado.