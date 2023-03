El SIPLG de la Policía Local en Motril no se cree las promesas de la alcaldesa

Ante las declaraciones de la Alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro en la Cadena Cope, el portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada en Motril, Daniel Ortega, manifiesta que no se fian de los responsables municipales. "Si en la nómina de abril o 28 de marzo, como ella dice, va las horas extras y va también ingresado la equiparación salarial, pues no realizaremos ninguna medida, pero tienen que ir las dos cosas, porque a la opinión pública la podrá engañar, pero nosotros tenemos firmado el acuerdo con ellas (Mari Ágeles Escámez y Luisa García Chamorro) desde agosto, rubricado en los actos administrativos que ella dice, y lo vamos a sacar a la luz, en el mes de diciembre y en el mes de enero, así que si no lo ejecutan no va haber horas extras, aunque pague todas las horas extras del mundo". Nos dice el delegado sindical.



"Porque nosotros tenemos dos reivindicaciones, que nos paguen lo que nos deben y que cumplan lo prometido y cumplir lo prometido no es llevarlo a pleno, porque llevarlo a pleno lo tenían que haber llevado en febrero para ejecutarlo en este mes. Lo han hecho adrede y ya ninguno somos tontos. El que menos llevamos ya aquí 16 años trabajando y el que menos 4 años en el sindicato y algunos hasta casi 20 años y ya no nos engañan", nos comentaba Daniel, que insistía en que "los actos administrativos que necesitan para hacerlo efectivos son: una aprobación en comisión de valoración y ya se aprobó en diciembre, una aprobación en mesa de negociación y ya se aprobó en enero y el pleno por supuesto, que no lo quisieron llevar el mes pasado aposta, para hacer esta jugada. NO. Ni nos han comunicado nada, ni nos ha llamado nadie, ni vamos a parar las medidas tomadas. No vamos a realizar servicios extraordinarios porque nos paguen las horas extras. Nosotros tenemos desde el año 2018, firmado un acuerdo en el SERCLA, del cual se comprometió el Ayuntamiento de Motril con acuerdo plenario, a una serie de mejoras salariales de la plantilla del ayuntamiento de Motril. Hoy en el año 2023, 5 años después, todavía no lo han cumplido".

Daniel Ortega también se pregunta: "¿Alguien piensa que nos vamos a creer una nueva promesa? ¿Alguien piensa que vamos a volver a caer en el engaño que nos hicieron en agosto, a través de promesas y documentos firmados y echamos horas extra en la feria? ¿Alguien piensa que vamos a caer de nuevo en el engaño que nos hicieron en Navidad, que a través de promesas y documentos firmados realizamos también horas extras? No señora, no, esta vez no. Ya nos ha engañado suficiente. Si usted quiere de verdad solucionar el problema lo primero que tiene que hacer es sentar a los representantes sindicales delante de usted y ejecutar el pago de lo que debe y el pago de lo firmado. ¡Ya puede opinar la opinión pública, lo que tenga que opinar! Esta vez, después de cuatro años de mentiras y jugadas como estas no nos vamos a dejar engañar", afirmaba rotundo el portavoz del SIPLG en Motril.





El Jueves por la mañana la Policía Local de Motril celebra Asamblea para decidir si siguen o no con la decisión tomada de "No realizar servicios extraordinarios" y que medidas complementarias tomar al respecto.