"Sin el Sector Primario el Sector Servicios también se va a la porra" nos dice una Agricultora del LLano

"No podemos más", así lo manifiestan las "Agricultoras del Llano", un grupo de mujeres valientes que reivindican medidas justas para que el campo no se muera y puedan seguir llevando el sustento a sus casas con su trabajo.

Pero esto cada vez es más complicado por que las normas no son para todos iguales. No se les exige lo mismo a los agricultores españoles que a los extranjeros; "aquí saben hasta la hora a la que nos levantamos" nos decía Susana Abarca, miembro de la Asociación, se tiene un control absoluto sobre nuestros productos, que está muy bien, pero debe ser para todos igual. Están entrando en la Unión Europea muchos productos que compiten con los nuestros, sin loso mismos controles y los mismos gastos. También se pide un "Precio Justo", que no se venda por debajo de los costes de producción, que se controlen los aranceles en los puertos,... Reivindicaciones antiguas que siguen sin ser atendidas y encima la pandemia.

El próximo 24 de febrero se lleva a cabo un paro nacional de todo el sector primario y desde Motril se partirá en caravana hasta Granada, para entregar en la Subdelegación del Gobierno un escrito. La movilización es pacífica y no se bajarán de los coches.

Susana pedía el apoyo de toda la sociedad, porque sin sector primario no funciona nada. "No estamos pidiendo ni quitando nada a nadie, pero no puedo permitir que me quiten la salud y también el porvenir". "Necesitamos el apoyo de todo el mundo desde casa, en las redes,... que estamos muriendo todos los autónomos. Sin el sector primario, el sector servicios también se va a la porra"

Apoyan estas reivindicaciones el Ayuntamiento de Motril, la ELA de Carchuna-Calahonda, partidos políticos,...