Sigue siendo preocupante el aumento de contagios de coronavirus en Motril

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro nos cuenta hoy en COPE que la situación en el municipio, por los casos de coronavirus que no paran de aumentar, es preocupante. Motril se encuentra ya en una tasa de 458 contagiados por 100.000 habitantes. Tan sólo en el Ayuntamiento hay 50 empleados que están confinados por positivo o por contactos y la presión hospitalaria también se va incrementando, aunque la situación está por ahora controlada. Hay una persona menor de 40 años en la UCI en estado grave.

Se han reforzado los servicios de limpieza y desinfección y se pide a la población que salga a la calle solo para lo imprescindible.

Por otra parte la alcaldesa ha mantenido una reunión con la Asociación de Comerciantes, quienes transmiten su preocupación ante la situación de crisis que se está agravando y lo notan en sus ventas, así como ante la campaña de Navidad.

Luisa García también recuerda a la población que el Cementerio Municipal permanecerá abierto los días 1 y 2 de noviembre, que NO hay que pedir cita previa para asistir, pero se pide a la población que no vayan en grupos familiares superiores a 6 personas y que no se permanezca dentro más de 1/2 hora.

Cambiando de asunto también recordamos algunas visitas que ha realizado la alcaldesa de Motril, como al nuevo Centro de Servicios Sociales de Motril Norte, que estará en funcionamiento a principios del 2.021, o la visita al arreglo del camino rural de La Capitana.

Coomunica el Ayuntamiento que la alcaldesa Luisa García Chamorro y los tenientes de alcalde de Obras Públicas, Nicolás Navarro, y Urbanismo, Antonio Escámez, han visitado la obra ya terminada del nuevo Centro de Servicios Sociales Motril Norte en el barrio de San Antonio y que se encuentra únicamente pendiente del suministro y montaje del mobiliario y del equipamiento interior. El nuevo edificio, en el que se han invertido un total de 456.426,32 euros cofinanciados al 80 por ciento con los fondos FEDER, estará operativo en los primeros meses del próximo año, según las previsiones municipales.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha asegurado que el presente mandato es “el mandato de la zona norte de Motril” y la apuesta que está realizando el actual equipo de Gobierno por la “descentralización de los servicios públicos”, tanto deportivos –con el nuevo pabellón del polideportivo de la zona norte- como sociales –con el nuevo centro de San Antonio que contará con una ludoteca y un centro de día de mayores-. García Chamorro ha felicitado a los técnicos municipales de las áreas de Obras Públicas y Urbanismo por el diseño y supervisión del proyecto y a la empresa constructora Mulconsa que ha finalizado la obra con el único y justificado retraso provocado por el parón derivado del estado de alarma y el período de confinamiento.

La primera edil motrileña, que ha afirmado que estas obras mejoran “la calidad de vida de los vecinos”, ha anunciado la intención del Gobierno local de destinar próximamente una inversión cercana a los 80.000 euros para la remodelación del parque de San Antonio. García Chamorro ha explicado que el proyecto de rehabilitación de esta zona verde será presentada a los vecinos, porque “tienen mucho que decir”.

El teniente de alcalde de Obras Públicas, Nicolás Navarro, ha mostrado su satisfacción por visitar “un edificio, que ya es una realidad” que descentraliza y acerca los servicios sociales a los 15.000 vecinos de la zona norte de Motril y que dispondrá de salas de uso colectivo como una ludoteca y espacios de ocio y formación. Navarro ha destacado la importancia de completar las infraestructuras para acoger los diferentes servicios que presta el Ayuntamiento en la zona norte de Motril. El responsable de Obras Públicas ha explicado que esta inversión cercana al medio millón de euros se completará ahora con la inmediata licitación del mobiliario y equipamiento de las instalaciones en los que se invertirán unos 60.000 euros y ha destacado que el resultado final es el fruto de la colaboración y coordinación de todas las áreas municipales.

Nicolás Navarro ha recordado el compromiso del actual equipo de Gobierno de acometer el plan de obras públicas de forma “ordenada y planificada”, con dotaciones que “queden para la ciudad y el futuro” y que “complementen los déficits en equipamientos del municipio”. Navarro, que ha destacado la eficiencia del nuevo edificio y el aprovechamiento de la luz natural para el control del gasto energético, ha incidido finalmente en el cumplimiento de la planificación de las obras públicas, pese a “las circunstancias difíciles” marcadas por la crisis sanitaria y económica.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, ha resaltado el apoyo vecinal a esta nueva infraestructura, porque el Gobierno local quiere “los mejores edificios para la zona norte”, como el nuevo pabellón del polideportivo y el propio centro de servicios sociales ya concluidos. Escámez ha asegurado que estos nuevos equipamientos suponen “un salto de calidad en la zona norte” y ha destacado el carácter intergeneracional de estas dotaciones que prestan servicio “a mayores y a jóvenes”. El responsable de Urbanismo ha recordado que el actual equipo de Gobierno mantiene el compromiso de acometer el arreglo de la zona verde situada al norte del nuevo centro social y ha afirmado que las obras que está realizando el Consistorio motrileño demuestran que “Motril está cambiando”.