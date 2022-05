La semana que viene la Marina Interior de Playa Granada podría tener su informe de viabilidad favorable

El Círculo Empresarial de AECOST ha tenido como invitada este viernes 27 de mayo a la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo y ha hecho tres anuncios importantes.

Ronda Sur: las obras van a muy buen ritmo, de hecho también las ha visitado hoy la consejera y la segunda fase arrancara después del verano. Lo más importante es que hay financiación para ello.



Marina interior de Playa Granada: a falta del informe de la Agencia de Puertos, que depende de la consejería de Fomento, ayer se presentó el informe de alegaciones por el promotor y la consejera se ha comprometido a que en una semana podría ya haber un informe favorable, que seguramente será así porque ha sido un proyecto muy trabajado y arropado por la consejería desde su comienzo.



PUE 1: un proyecto que lleva más de 15 años bloqueado y que en esta legislatura verá la luz. El futuro “ Parque Empresarial Ciudad de Motril “ tiene ya prácticamente ejecutado el proyecto de urbanización y en breve saldrá a licitación y comenzarán las obras.





Tres proyectos importantísimos para Motril que llevaban mucho retraso y que gracias a esta consejera se han visto favorecidos en sus tramitaciones. En cuanto a otras infraestructuras que ya no dependen de la Junta de Andalucía como son la presa de Rules o el ferrocarril entre Granada y Motril, las noticias no son tan buenas, ya que ambos proyectos no están teniendo la diligencia necesaria por parte del Gobierno Central.

Audio







Jerónimo Salcedo, presidente de AECOST, Asociación responsable de este círculo empresarial, agradecía la presencia de la consejera, tras la que llevan prácticamente un año esperando a que participe en estos encuentros, y destacaba la importancia del desarrollo de todas estas infraestructuras tan necesarias para la costa granadina. Además ha recalcado el presidente que "todos tenemos que ir a una" a la hora de reclamarlas.

Vídeo





Audio





Escuchamos aquí la intervención íntegra de Marifrán Carazo ante el sector empresarial de la Costa Tropical de Granada

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio